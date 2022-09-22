Беззалишкове виробництво. Вчені навчилися вирощувати овочі на ґрунті з людського волосся

Дослідники створили унікальний ґрунт на основі волосся людини й успішно виростили на ньому врожай руколи та бок-чою.

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Гідропонне сільське господарство має безліч плюсів у порівнянні з традиційним — не потребує ґрунту, потребує меншої кількості води й території. Однак цей спосіб вирощування рослин усе ще вимагає спеціального "ґрунту" — нещодавно вчені створили ідеальне середовище для вирощування за допомогою людського волосся, пише New Atlas.

Насправді волосся — придатки шкіри, похідні з епідермісу. Однак найбільший інтерес для ботаніків представляють не самі волосинки, а їхній склад — основний компонент тут кератин. А він, зі свого боку, складається з безлічі амінокислот — саме це й використовували вчені.

Дослідники з Технологічного університету Сингапуру створили унікальний ґрунт для гідропоніки з людського волосся й деревної маси. Для цього вчені витягли кератин із обстриженого людського волосся та змішали його з целюлозними волокнами. Після висихання суміш перетворилася на якийсь губчастий матеріал, який згодом використовували як гідропонне середовище. У результаті вченим вдалося виростити руколу та бок-чою.

У ході дослідження вчені помітили, що в новому ґрунті коріння рослин виявилося довшим — у результаті вони могли поглинати більше води й корисних речовин, а їхній ріст посилювався. Крім того, ґрунт із людського волосся здатний був утримувати масу води в 40 разів більшу, ніж його власна вага.

Ще одним позитивним спостереженням виявився той факт, що матеріал повністю розкладався протягом одного-двох місяців і по суті перетворювався на добриво для рослин. Це свідчить про те, що подібний ґрунт доведеться частіше оновлювати, проте захисники навколишнього середовища точно будуть раді — жодних відходів після використання такого ґрунту просто не залишиться.

Учені також відповіли на очевидне питання: де взяти стільки волосся для вирощування рослин на гідропоніці? Відповідь виявилася дуже простою — у світі існує безліч сільськогосподарських відходів із високим вмістом кератину — наприклад, шерсть, пір'я, копита й роги. Всі ці матеріали надалі можна використовувати для вирощування рослин.

Раніше Фокус писав про те, що майбутнє за зеленими містами — виявилося, що врожайність деяких культур зросте, якщо вирощувати їх не на фермах.