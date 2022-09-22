Маугли подводного мира. Изолированные в пустыне рыбки Парамп утратили связь с реальностью

После более 10 тысяч лет жизни в крохотных пустынных озерах эти рыбы не способны приспособиться к жизни с другими видами.

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Рыбки Парамп живут в пустынях к западу от Лас-Вегаса вот уже около 10 тысяч лет. За это время их ареал обитания значительно сузился, сделав их практически отшельниками подводного мира, пишет Science News.

До 50-х годов в пустыне Мохаве насчитывалось три вида этих рыбок, однако вместе с высыханием озер умирали и они. На данный момент существует лишь один вид рыбок Пармп (Empetrichthys latos), которые обитают в оазисе в долине Парамп. Эти представители подводного мира размером с ладонь и имеют торпедоподобную форму, а еще их рот выглядит так, будто они всегда улыбаются — забавные существа.

Однако со временем оазис, где обитала эта рыбка также стал понемногу высыхать — пятно зелени, которое рыбка Памп считала своим домом было не больше полутора метров в длину, однако и этот дом теперь под угрозой. Уровень воды в источнике существенно упал из-за того, что местные крохотные фермы высасывают и так скудную в этом месте воду.

Сотрудники охраны окружающей среды попытались переселить нескольких рыб в другие более надежные источники, однако этот опыт оказался печальным. Рыбки Памп оказались настолько не приспособлены к жизни с другими представителями подводного мира, что оказались съеденными в мгновение ока.

Ученые провели ряд тестов, чтобы попытаться объяснить столь странное поведение рыб и обнаружили нечто удивительное. Ученые испортили воду в аквариумах и поместили в них рыбок Парамп и жирноголовых гольянов. Вторые испугавшись остатков сородичей, как и ожидалось, сбились в группку низко в аквариуме. В то же время рыбки Парамп продолжили плавать в верхней части аквариума, как ни в чем не бывало.

Исследователи попытались объяснить столь странное поведение рыб и заметили, что в тех же озерах обитают еще и стрекозы. Прежде чем стрекозы вырастут и начнут летать, они рыскают по дну в поисках пищи, словно дикие хищники. Стрекозы способны выпускать челюсти из головы, чтобы схватить добычу, в том числе личинок рыб и икру. Ученые считают, что поведение рыбок Парамп можно объяснить с помощью феномена — оказывается, плавать в верхних слоях воды при наличии некой угрозы, такая себе защитная реакция рыб, находившихся в изоляции от подводного мира тысячи лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну "инопланетной рыбки", жившей на земле 330 миллионов лет назад.