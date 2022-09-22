Мауглі підводного світу. Ізольовані в пустелі рибки парамп втратили зв'язок із реальністю

Після понад 10 тисяч років життя в крихітних пустельних озерах ці риби не здатні пристосуватися до життя з іншими видами.

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Рибки парамп живуть у пустелях на захід від Лас-Вегаса вже близько 10 тисяч років. За цей час їхній ареал проживання значно звузився, зробивши їх практично самітниками підводного світу, пише Science News.

До 50-х років у пустелі Мохаві налічувалося три види цих рибок, проте разом із висиханням озер вмирали й вони. Наразі існує лише один вид рибок пармп (Empetrichthys latos), які мешкають в оазі в долині Парамп. Ці представники підводного світу розміром із долоню мають торпедоподібну форму, а ще їхній рот має такий вигляд, ніби вони завжди усміхаються, — кумедні істоти.

Однак згодом оазис, де мешкала ця рибка, також став потроху висихати — пляма зелені, яку рибка парамп вважала своїм домом, була не більше ніж півтора метра завдовжки, однак і цей дім тепер під загрозою. Рівень води в джерелі суттєво впав через те, що місцеві крихітні ферми висмоктують і так мізерну тут воду.

Співробітники охорони навколишнього середовища спробували переселити кількох риб до інших надійніших джерел, проте цей досвід виявився сумним. Рибки парамп виявилися настільки не пристосовані до життя з іншими представниками підводного світу, що виявилися з'їденими миттєво.

Учені провели низку тестів, щоб спробувати пояснити таку дивну поведінку риб і виявили щось дивовижне. Учені зіпсували воду в акваріумах і помістили в них рибок парамп і жирноголових гольянів. Другі, злякавшись решток родичів, як і очікувалося, збилися в групку низько в акваріумі. Водночас рибки парамп продовжили плавати у верхній частині акваріума, ніби нічого не сталося.

Дослідники спробували пояснити таку дивну поведінку риб і помітили, що в тих же озерах живуть ще й бабки. Перш ніж бабки виростуть і почнуть літати, вони нишпорять по дну в пошуках їжі, наче дикі хижаки. Бабки здатні випускати щелепи з голови, щоб схопити здобич, у тому числі личинок риб та ікру. Вчені вважають, що поведінку рибок парамп можна пояснити за допомогою феномену: виявляється, плавати у верхніх шарах води за наявності певної загрози — це така собі захисна реакція риб, які перебували в ізоляції від підводного світу тисячі років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю "інопланетної рибки", яка жила на землі 330 мільйонів років тому.