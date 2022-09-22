В Праге нашли 7000-летние сооружения старше Стоунхенджа и египетских пирамид (фото)

Круглые постройки датируются периодом между 4900 и 4400 годами до н.э. И, по мнению ученых, самая главная цель их использования была социально-ритуальная.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Праге ученые обнаружили остатки круглых построек каменного века. Главная их особенность заключается в том, что они старше Стоунхенджа и египетских пирамид, пишет Live Science.

По подсчетам экспертов, сооружения были построены около 7000 лет назад. Как считают ученые, в этих постройках собиралась местная община с самыми разными целями.

Диаметр круга составляет около 55 м, что примерно соответствует размерам Пизанской башни. Археологи, работающие на этом месте, подчеркивают, что пока рано что-либо говорить о людях, занимающихся созданием круга. Однако им точно ясно, что строение датируется периодом между 4900 и 4400 годами до н.э.

[ + – ] Если смотреть сверху, круг состоит из одного или нескольких широких рвов с трещинами, выполняющими роль входа

Ученые впервые узнали о существовании загадочного района в 1980-х годах, когда местные рабочие прокладывали здесь газо- и водопроводные трубы. В этом месте археологам также удалось найти фрагменты древней глиняной посуды, кости животных и каменные орудия труда. Но сами постройки им удалось обнаружить только сейчас.

Ученый Ярослав Ридки из Института археологии Чешской академии наук подчеркнул, что подобные сооружения характерны для этой части Европы и не только в северной Богемии, но и в восточной Германии и южной Польше.

Также стоит добавить, что внутри кругов были построены небольшие прямоугольные конструкции. Всего в таких постройках проживало от 20 до 30 человек.

[ + – ] Ученые впервые узнали о существовании загадочного района в 1980-х годах, когда местные рабочие прокладывали здесь газо- и водопроводные трубы

Если смотреть сверху, круг состоит из одного или нескольких широких рвов с трещинами, выполняющими роль входа. Ученые также предполагают, что внутренние части каждого круга заполнялись деревянными шестами. Более того, всю конструкцию обмазывали грязью, которая должна была замазать щели.

"Что касается цели этих построек, то их было сразу несколько, и, как мы считаем, самой важной из них была социально-ритуальная. Сооружения построили для собраний с участием больших групп людей, возможно, для празднования важных для данного сообщества событий", — заключил Ридки.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Испании они обнаружили самую большую в мире статую фаллоса. По словам археологов, в древние времена люди использовали такие скульптуры для того, чтобы отгонять неудачи.