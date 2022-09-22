У Празі знайшли 7000-річні споруди старші за Стоунхендж та єгипетські піраміди (фото)

Круглі споруди датуються періодом між 4900 та 4400 роками до н.е. І, на думку вчених, найголовніша мета їхнього використання була соціально-ритуальна.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Празі вчені виявили залишки круглих споруд кам'яного віку. Головна їх особливість полягає в тому, що вони старші за Стоунхендж і єгипетські піраміди, пише Live Science.

За підрахунками експертів, споруди було збудовано близько 7000 років тому. Як вважають вчені, у цих спорудах збиралася місцева громада з різними цілями.

Діаметр кола становить близько 55 м, що відповідає розмірам Пізанської вежі. Археологи, які працюють на цьому місці, підкреслюють, що поки що рано щось говорити про людей, які займаються створенням кола. Проте їм ясно, що будівля датується періодом між 4900 і 4400 роками до н.е.

[ + – ] Якщо дивитися зверху, коло складається з одного або декількох широких ровів з тріщинами, що виконують роль входу

Вчені вперше дізналися про існування загадкового району у 1980-х роках, коли місцеві робітники прокладали тут газо- та водопровідні труби. У цьому місці археологам також вдалося знайти фрагменти стародавнього глиняного посуду, кістки тварин та кам'яні знаряддя праці. Але самі будівлі їм вдалося виявити лише зараз.

Вчений Ярослав Рідки з Інституту археології Чеської академії наук підкреслив, що подібні споруди характерні для цієї частини Європи і не лише у північній Богемії, а й у східній Німеччині та південній Польщі.

Також варто додати, що всередині кіл були побудовані невеликі прямокутні конструкції. Загалом у таких будівлях мешкало від 20 до 30 осіб.

[ + – ] Вчені вперше дізналися про існування загадкового району у 1980-х роках, коли місцеві робітники прокладали тут газо- та водопровідні труби

Якщо дивитися зверху, коло складається з одного або кількох широких ровів із тріщинами, що виконують роль входу. Вчені також припускають, що внутрішні частини кожного кола заповнювалися дерев'яними жердинами. Щобільше, всю конструкцію обмазували брудом, який мав замазати щілини.

"Що стосується мети цих споруд, то їх було відразу кілька, і, як ми вважаємо, найважливішою з них була соціально-ритуальна. Споруди збудували для зборів за участю великих груп людей, можливо, для святкування важливих для цієї спільноти подій", — підсумував Рідки.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, в Іспанії вони виявили найбільшу у світі статую фалоса. За словами археологів, у давнину люди використовували такі скульптури для того, щоб відганяти невдачі.