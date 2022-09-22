В Китае нашли 3000-летнюю золотую погребальную маску

Размеры маски составляют 18,3 х 14,5 сантиметров — достаточно большая, чтобы закрыть лицо взрослого человека, а весит она около 40 грамм.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Китае на реке Хуанхэ, примерно в 600 км к северо-западу от Шанхая, археологи нашли золотую погребальную маску, датируемую династией Шан (1600-1046 гг. до н.э.), пишет Ancient Origins.

Найденная в древней дворянской гробнице в Чжэнчжоу маска была не единственной находкой. Ученые наткнулись и на другие реликвии и артефакты (всего около 200) династии Шан, проливающих свет на ритуалы вокруг церемонии смерти и погребения.

Золотая маска весит около 40 г и имеет размеры 18,3 х 14,5 см — достаточно большая, чтобы закрыть лицо взрослого человека. Вместе эти редкие открытия в Чжэнчжоу показывают, что для народа Шан золото играло важную роль, что еще больше расширяет понимание специалистов об этой древней и загадочной культуре.

Эксперты также объяснили разницу между золотыми масками Саньсиндуй и текущей находкой, заявив, что обнаруженная маска закрывала все лицо, чтобы духи могли оставаться целыми.

Гробница дворянина династии Шан представляла собой гигантскую художественную галерею площадью 10 000 квадратных метров. Как подчеркивают исследователи, в ней было множество разнообразных предметов для захоронения, и все самого высокого качества. Там было множество артефактов и оружия из бронзы и нефрита, но больше всего выделялась золотая погребальная маска.

Среди других золотых предметов, найденных в гробнице, были листья и дощечки, инкрустированные бирюзой, а также золотые монеты из ракушек (металлические имитации более ранних денег из раковин каури).

"Эти находки прольют новый свет на происхождение китайской цивилизации. Хотя эта золотая маска старше тех, что были обнаружены в руинах Саньсиндуй, нам все еще нужно больше доказательств и большее количество археологических открытий, чтобы подтвердить прямую связь между руинами города Шан и руинами Саньсиндуй", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Газе фермер наткнулся на богато украшенную византийскую мозаику. Яркая находка была украшена 17 изображениями зверей и птиц.