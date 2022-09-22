У Китаї знайшли 3000-річну золоту похоронну маску

Розміри маски складають 18,3 х 14,5 сантиметрів — досить велика, щоб закрити обличчя дорослої людини, а вона важить близько 40 грамів.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Китаї на річці Хуанхе, приблизно за 600 км на північний захід від Шанхаю, археологи знайшли золоту похоронну маску, датовану династією Шан (1600-1046 рр. до н.е.), пише Ancient Origins.

Знайдена в стародавній дворянській гробниці в Чженчжоу маска була єдиною знахідкою. Вчені натрапили і на інші реліквії та артефакти (всього близько 200) династії Шан, які проливають світло на ритуали навколо церемонії смерті та поховання.

Золота маска важить близько 40 г і має розміри 18,3 х 14,5 см — досить велика, щоб закрити обличчя дорослої людини. Водночас ці рідкісні відкриття в Чженчжоу показують, що для народу Шан золото відігравало важливу роль, що ще більше розширює розуміння фахівців про цю давню та загадкову культуру.

Експерти також пояснили різницю між золотими масками Саньсіндуй та поточною знахідкою, заявивши, що виявлена маска закривала все обличчя, щоб парфуми могли залишатися цілими.

Гробниця дворянина династії Шан була гігантською художньою галереєю площею 10 000 квадратних метрів. Як наголошують дослідники, в ній було безліч різноманітних предметів для поховання, і всі найвищої якості. Там було безліч артефактів та зброї з бронзи та нефриту, але найбільше виділялася золота похоронна маска.

Серед інших золотих предметів, знайдених у гробниці, було листя та дощечки, інкрустовані бірюзою, а також золоті монети з черепашок (металеві імітації ранніх грошей з раковин каурі).

"Ці знахідки проллють нове світло на походження китайської цивілізації. Хоча ця золота маска старша за ті, що були виявлені в руїнах Саньсіндуй, нам все ще потрібно більше доказів і більша кількість археологічних відкриттів, щоб підтвердити прямий зв'язок між руїнами міста Шан і руїнами Саньсіндуй", — зробили висновок експерти.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Газі фермер наткнувся на багато прикрашену візантійську мозаїку. Яскрава знахідка була прикрашена 17 зображеннями звірів та птахів.