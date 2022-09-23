Растут в каждом доме. Список комнатных растений, которые могут вызвать отек и даже смерть

Цветы, которые мы предпочитаем выращивать дома, хранят темную тайну — они содержат токсические вещества и опасны для жизни.

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Комнатные растения — прекрасны, они способны украсить комнату, поднять настроение и очистить воздух. Однако все эти положительные стороны меркнут, когда некоторые из них оказываются настоящими цветами-убийцами, способными вызывать отек горла, интоксикацию и даже привести к смерти, пишет Daily Mail.

Эксперт по садоводству Пол Алдер назвал список комнатных растений, которые способны сильно навредить здоровью домашних животных и детей, а порой даже привести к летальному исходу. Ученый отмечает, что данные растения содержат токсичные вещества и самое страшное, что их можно найти почти в каждом доме.

Давайте изучим список домашний растений, с которыми следует быть осторожнее и уж точно убрать их подальше от домашних животных и детей.

Филадендрон: крайне токсичен для детей

Это растение является одним из наиболее распространенных комнатных растений из-за его способности приспосабливаться к различным условиям освещения и воды. Однако даже маленького кусочка листа филадендрона достаточно, чтобы вызвать у ребенка тошноту, жжение кожи, отек горла, рвоту и диарею.

[ + – ] Английский плющ опасен для детей и животных. Фото: Getty Images

Английский плющ: одышку может вызвать лишь прикосновение

Это растение представляет собой вечнозеленую многолетнюю лиану, которая в дикой природе прикрепляется к деревьям, зданиям или другим поверхностям и стелется по ним. Оно также часто встречается и в домах — людям нравится, как английский плющ и то, что он остается зеленым круглый год привлекает к нему внимание, однако это может быть опасно.

По словам Пола Алдера, мало кто знает, что лишь одного прикосновения к английскому плющу достаточно, чтобы вызвать раздражение, отек и одышку. Ботаник уверяет, что сок растения и листья являются токсичными для детей и домашних животных, а потому, если у вас растет английский плющ дома — следует разместить его подальше от малышей, кошек и собак.

[ + – ] Пасхальная лилия опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Пасхальная лилия: берегитесь тошноты и рвоты

Эти растения привлекают своим внешним видом — воронкообразные цветы источают чудесный аромат. Трубчатую лилию называют еще пасхальной из-за ее роли в праздновании Пасхи — по сути цветок является символом праздника.

Их принято дарить в качестве подарка на светлый праздник Пасхи, однако на самом деле они могут вызвать раздражение полости рта и горла, если дети их нечаянно съедят.

Пол Алдер отмечает, что сколь красивы трубчатые лилии, столь они и коварны — небольшого съеденного кусочка цветка хватит, чтобы вызвать тошноту и рвоту.

Как правило трубчатые лилии произрастают в садах, ботаник советует там их и оставлять и не пытаться заносить в дома и квартиры.

[ + – ] Нарцисс опасен для детей и животных. Фото: Getty Images

Нарцисс: содержит токсин способный привести к смерти

Этот прелестный весенний цветок может быть белым или желтым, или комбинировать эти два цвета. Он состоит из шести лепесткообразных листочков околоцветника, увенчанного чашевидной или трубчатой короной.

Однако он лишь с виду кажется безобидным. На самом деле в каждой из частей нарциссов содержится токсичное химическое вещество — ликорин. В больших количествах этот токсин может привести к смерти.

Пол Алдер предупреждает, что нарциссы могут быть опасными для домашних животных и детей при попадании внутрь, а потому следует держать его подальше.

[ + – ] Лилия мира опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Лилия мира: уберите подальше от кошек

Это тропическое растение украсит любую комнату или офис, однако является настоящим срытым врагом кошек.

Лилия мира состоит из отдельных темно-зеленых листьев и белых цветов, а в клетках растения содержатся кристаллы оксалата кальция, которые смертельно опасны для кошек. Эти кристаллы представляют собой твердые глыбы минералов, которые являются наиболее распространенной причиной образования камней в почках у людей.

По словам Пола Адлера, когда кошки жуют листья растения, они высвобождают эти кристаллы, они проникают в ткани животного и вызывают травмы. Ученый отмечает, что повреждения будут очень болезненны для рта животного, даже если ему не удастся проглотить и кусочка растения.

Ботаник считает, что лилии мира лучше заменить белыми орхидеями. Они могут вызвать у вашего домашнего питомца расстройство желудка, однако не содержат опасных токсичных веществ.

[ + – ] Алоэ Вера опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Алоэ Вера: берегись расстройства желудка

Эти растения являются одними из наиболее распространенных в наших домах. Алоэ Вера известно своими лечебными свойствами, однако оно также может быть опасным для детей и домашних питомцев, таких как кошки и собаки.

По словам Пола Алдера, алоэ содержит химическое вещество под названием сапонин — при попадании в желудок, оно способно вызвать чрезмерную рвоту, сильную диарею и понизить уровень сахара в крови.

Ботаник предлагает заменить алоэ вера на хавортию зебру — это растение немного меньше, однако оно также красиво и не опасно для детей и домашних питомцев.

[ + – ] Монстера опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Монстера деликатесная: осторожно, вызывает жжение

Эти растения стали популярными в последнее десятилетие — социальные сети настолько подняли популярность растения, что сегодня каждый второй желает посадить в доме Монстеру. Но это может быть опасно.

Монстера деликатесная — не требует особого ухода и весьма привлекательна, однако является токсичной для детей и домашних кошек и собак.

Пол Алдер отмечает, лишь небольшой кусочек проглоченного листа растения способен вызвать жгучую боль, отек губ, рта, языка и даже горла. Монстера также содержит кристаллы оксалата кальция, которые токсичны для человека и животных.

Ботаник предлагает заменить Монстеру в доме на пальму с конским хвостом — ее легко содержать и она безопасна для людей и питомцев.

[ + – ] Потос опасен для детей и животных. Фото: Getty Images

Потос: прозвали Дьявольским плющом не просто так

Это лиственное растение с густыми зелеными сердцевидными листьями с желтыми вкраплениями. Как правило Потус выращивают в качестве висячего растения. Однако его также называют Дьявольским плющом, и неспроста.

По словам Алдера, эта лиана токсична для детей, собак и кошек, так как содержит кристаллы оксалата кальция. В результате растение может вызвать жжение во рту, горле и на языке.

Ботаник советует заменить Потус более безопасной Пилеей, которая не угрожает детям и домашним питомцам.

[ + – ] Саговая пальма опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Саговая пальма: чрезвычайно ядовитое растение

Домом растения считается Япония и юг Китая. Саговая пальма привлекает внимание своим экзотическим видом — длинные зеленые листья, растущие из ствола особенно хорошо смотрятся в интерьерах. Однако вместо цветов саговая пальма дает семена.

По словам Пола Алдера, эти пальмы чрезвычайно ядовиты для домашних питомцев. Растения содержат токсин под названием циказин, способный вызывать повреждения печени и даже смерть. Чем меньше питомец, тем большие повреждения ему способно нанести растение.

Алдер рекомендует заменить Саговую пальму рядом других растений, например: Parlor Palm, Areca Palm или Ponytail Palm.

[ + – ] Каллы опасны для детей и животных. Фото: Getty Images

Каллы: опасайтесь смертельного укуса

Эти растения цветут от 6 до 12 недель поздней весной и в течение всего лета. Их прекрасные белые, розовые, лавандовые и темно-бордовые цветы привлекают внимание, однако в закрытом помещении они становятся смертельной ловушкой для детей и домашних питомцев.

По словам Адлера, как и другие растения-убийцы, каллы содержат кристаллы оксалата кальция, которые не разрушаются в организме. В результате взаимодействие с ними детей, кошек и собак может привести к почечной и печеночной недостаточности, которая без должного лечения может привести к смерти. При употреблении даже маленького кусочка растения, кристаллы оксалата кальция вызывают боль, затрудненное глотание, отек и временную охриплость.

[ + – ] Стрелиция опасна для детей и животных. Фото: Getty Images

Стрелиция: Райская птица убивающая питомцев

Из-за ярких цветков, напоминающих голову пернатой птицы, стрелицию также прозвали "Райской птицей". Это растение привлекает своей необычностью и многие хотят заполучить его в домашнюю коллекцию, однако мало кто знает, что Стрелиция содержит цианистый водород, который очень токсичен для кошек и собак.

Отравление этим цветком может вызвать широкий спектр симптомов, в том числе рвоту, сонливость и смерть.

Адлер считает, что ближайшей альтернативой стрелеции является геликония, однако она все еще остается токсичной для домашних питомцев, пусть и в меньшей мере. Наиболее безопасной заменой по словам ботаника, будет искусственная Райская птица.

Ранее Фокус писал, что комнатные растения очищают воздух — ученые рассказали, сколько растений должно быть в доме.