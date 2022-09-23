Ростуть у кожному будинку. Список кімнатних рослин, які можуть спричинити набряк і навіть смерть

Квіти, яким ми надаємо перевагу вирощувати вдома, зберігають темну таємницю — вони містять токсичні речовини та небезпечні для життя.

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Кімнатні рослини прекрасні, вони здатні прикрасити кімнату, підняти настрій і очистити повітря. Проте всі ці позитивні сторони меркнуть, коли деякі з них виявляються справжніми квітами-вбивцями, здатними спричинити набряк горла, інтоксикацію і навіть призвести до смерті, пише Daily Mail.

Експерт із садівництва Пол Алдер назвав список кімнатних рослин, які здатні сильно нашкодити здоров'ю домашніх тварин та дітей, а часом навіть призвести до смерті. Вчений зазначає, що ці рослини містять токсичні речовини і найстрашніше, що їх можна знайти майже в кожному будинку.

Вивчімо список домашніх рослин, з якими слід бути обережнішими і вже точно прибрати їх якомога далі від домашніх тварин та дітей.

Філодендрон: дуже токсичний для дітей

Ця рослина є однією з найпоширеніших кімнатних рослин через її здатність пристосовуватися до різних умов освітлення та води. Однак навіть маленького шматочка листа філодендрона достатньо, щоб спричинити у дитини нудоту, печіння шкіри, набряк горла, блювання та діарею.

[ + – ] Англійський плющ небезпечний для дітей та тварин Фото: английский плющ

Англійський плющ: задишку може спричинити лише дотик

Ця рослина є вічнозеленою багаторічною ліаною, яка в дикій природі прикріплюється до дерев, будівель або інших поверхонь і стелиться по них. Вона також часто зустрічається і в будинках — людям подобається, як англійський плющ і те, що він залишається зеленим цілий рік, привертає до нього увагу, проте це може бути небезпечним.

За словами Пола Алдера, мало хто знає, що лише одного дотику до англійського плюща достатньо, щоб спричинити роздратування, набряк та задишку. Ботанік запевняє, що сік рослини та листя є токсичними для дітей та домашніх тварин, а тому, якщо у вас росте англійський плющ удома — слід розмістити його якомога далі від малюків, котів та собак.

[ + – ] Пасхальна лілія небезпечна для дітей та тварин Фото: пасхальная лилия

Пасхальна лілія: стережіться нудоти та блювання

Ці рослини приваблюють своїм зовнішнім виглядом — лійкоподібні квіти випромінюють чудовий аромат. Трубчасту лілію називають ще великодньою через її роль у святкуванні Великодня — насправді квітка є символом свята.

Їх заведено дарувати як подарунок на світле свято Великодня, проте насправді вони можуть спричинити роздратування порожнини рота і горла, якщо їх ненароком з'їдять.

Пол Алдер зазначає, що як гарні трубчасті лілії, настільки вони й підступні — невеликого з'їденого шматочка квітки вистачить, щоб спричинити нудоту і блювоту.

Як правило, трубчасті лілії виростають у садах, ботанік радить там їх і залишати і не намагатися заносити в будинки і квартири.

[ + – ] Нарцис небезпечний для дітей та тварин Фото: нарцисс

Нарцис: містить токсин, здатний призвести до смерті

Ця чарівна весняна квітка може бути білою або жовтою, або комбінувати ці два кольори. Він складається з шести пелюсткоподібних листочків оцвітини, увінчаної чашоподібною або трубчастою короною.

Однак він лише на вигляд здається невинним. Насправді в кожній частині нарцисів міститься токсична хімічна речовина — лікорин. У великій кількості цей токсин може призвести до смерті.

Пол Алдер попереджає, що нарциси можуть бути небезпечними для домашніх тварин та дітей в разі попадання всередину, а тому слід тримати його якомога далі.

[ + – ] Лілія миру небезпечна для дітей та тварин. Фото: лилия мира

Лілія миру: приберіть якомога далі від кішок

Ця тропічна рослина прикрасить будь-яку кімнату чи офіс, проте є справжнім ворогом кішок.

Лілія миру складається з окремих темно-зелених листків та білих квітів, а в клітинах рослини містяться кристали оксалату кальцію, які смертельно небезпечні для кішок. Ці кристали є твердими брилами мінералів, які є найпоширенішою причиною утворення каменів у нирках у людей.

За словами Пола Адлера, коли кішки жують листя рослини, вони вивільняють ці кристали, вони проникають у тканини тварини та спричиняють травми. Вчений зазначає, що пошкодження будуть дуже болючі для рота тварини, навіть якщо їй не вдасться проковтнути і шматочки рослини.

Ботанік вважає, що лілії миру краще замінити білими орхідеями. Вони можуть спричиняти у вашого домашнього улюбленця розлад шлунка, проте не містять небезпечних токсичних речовин.

[ + – ] Алое Вера небезпечне для дітей та тварин Фото: алоэ

Алое Вера: стережися розладу шлунка

Ці рослини є одними з найпоширеніших у наших будинках. Алое Вера відоме своїми лікувальними властивостями, проте воно також може бути небезпечним для дітей та домашніх улюбленців, таких як кішки та собаки.

За словами Пола Алдера, алое містить хімічну речовину під назвою сапонін — у разі попадання в шлунок, воно здатне спричинити надмірне блювання, сильну діарею і знизити рівень цукру в крові.

Ботанік пропонує замінити алое віра на хавортію зебру — це рослина трохи менша, проте вона також красива і безпечна для дітей і домашніх улюбленців.

[ + – ] Монстера небезпечна для дітей та тварин Фото: монстера

Монстера делікатесна: обережно, спричиняє печіння

Ці рослини стали популярними в останнє десятиліття — соціальні мережі настільки підняли популярність рослини, що сьогодні кожен другий бажає посадити в будинку Монстеру. Але це може бути небезпечним.

Монстера делікатесна — не вимагає особливого догляду і дуже приваблива, проте є токсичною для дітей та домашніх котів та собак.

Пол Алдер зазначає, лише невеликий шматочок листа рослини, що проковтнув, здатний спричинити пекучий біль, набряк губ, рота, язика і навіть горла. Монстера також містить кристали оксалату кальцію, які токсичні для людини і тварин.

Ботанік пропонує замінити Монстеру в будинку на пальму з кінським хвостом — її легко утримувати і безпечна для людей і улюбленців.

[ + – ] Потос небезпечний для дітей та тварин Фото: потос

Потос: прозвали Диявольським плющем не просто так

Це листяна рослина з густим зеленим серцеподібним листям з жовтими вкрапленнями. Як правило Потус вирощують як висячу рослину. Однак його також називають Диявольським плющем, і недарма.

За словами Алдера, ця ліана токсична для дітей, собак та кішок, оскільки містить кристали оксалату кальцію. В результаті рослина може спричинити печіння в роті, горлі та мові.

Ботанік радить замінити Потус безпечнішою Пілеєю, яка не загрожує дітям та домашнім улюбленцям.

[ + – ] Сагова пальма небезпечна для дітей та тварин Фото: саговая пальма

Сагова пальма: надзвичайно отруйна рослина

Будинком рослини вважається Японія та південь Китаю. Сагова пальма привертає увагу своїм екзотичним виглядом — довге зелене листя, що росте зі стовбура особливо добре виглядають в інтер'єрах. Однак замість квітів сагава пальма дає насіння.

За словами Пола Алдера, ці пальми надзвичайно отруйні для домашніх тварин. Рослини містять токсин під назвою циказин, здатний спричинити ушкодження печінки і навіть смерть. Чим менший улюбленець, тим більші ушкодження йому здатне завдати рослина.

Алдер рекомендує замінити сагову пальму рядом інших рослин, наприклад: Parlor Palm, Areca Palm або Ponytail Palm.

[ + – ] Калли небезпечні для дітей та тварин Фото: каллы

Калли: побоюйтеся смертельного укусу

Ці рослини цвітуть від 6 до 12 тижнів пізньої весни та протягом усього літа. Їхні прекрасні білі, рожеві, лавандові та темно-бордові квіти привертають увагу, однак у закритому приміщенні вони стають смертельною пасткою для дітей та домашніх вихованців.

За словами Адлера, як і інші рослини-вбивці, кали містять кристали кальцію оксалату, які не руйнуються в організмі. В результаті взаємодія з ними дітей, кішок та собак може призвести до ниркової та печінкової недостатності, яка без належного лікування може призвести до смерті. При вживанні навіть маленького шматочка рослини, кристали оксалату кальцію викликають біль, утруднене ковтання, набряк та тимчасову захриплість.

[ + – ] Стреліція небезпечна для дітей та тварин Фото: стрелиция

Стрелітція: Райський птах вбиває улюбленців

Через яскраві квітки, що нагадують голову пернатого птаха, стрелітцію також прозвали "Райським птахом". Ця рослина приваблює своєю незвичністю і багато хто хоче отримати її в домашню колекцію, проте мало хто знає, що стрелітція містить ціаністий водень, який дуже токсичний для котів і собак.

Отруєння цією квіткою може викликати широкий спектр симптомів, зокрема блювання, сонливість та смерть.

Адлер вважає, що найближчою альтернативою стрелітції є геліконія, проте вона все ще залишається токсичною для домашніх улюбленців, хай і меншою мірою. Найбезпечнішою заміною за словами ботаніка, буде штучний райський птах.

Раніше Фокус писав, що кімнатні рослини очищають повітря — вчені розповіли, скільки рослин має бути в будинку.