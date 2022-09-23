Раз овечка, два овечка. В Сассексе появится ночлег, предлагающий считать барашков перед сном

Страдающие от бессонницы британцы теперь смогут проверить теорию "подсчета овец" на собственном опыте — уникальную услугу предлагают в новом кемпинге.

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Компания Emma Sleep занимается технологиями сна. Представители компании опросили более двух тысяч взрослых и пришли к выводу, что более 40% из них сталкиваются с проблемами недосыпа, пишет Daily Star.

Генеральный директор Emma Sleep доктор Деннис Шмолци считает, что нельзя недооценивать силу хорошего сна — мол, как показывают опросы, именно сегодня британцы как никогда нуждаются в качественном сне, они придумали, как решить эту проблему.

[ + – ] Купол находится на склоне холма в Сассексе. Фото: Emma Sleep

Компания изучила проблему ста в Британии и пришла к выводу, что:

23% британцев считают, что качество их сна сейчас хуже, чем когда либо ранее;

10% не могут вспомнить, когда последний раз спали;

21% мешают заснуть опасения по поводу кризиса стоимости жизни;

23% мешают заснуть проблемы на работе;

14% взрослых используют тактику визуализации, чтобы заснуть (например, считают овец).

В ходе исследований сотрудники компании не только выявили проблемы, которые мешают британцам наладить сон, но и выявили факторы, которые повышают шансы качественного сна:

23% считают, что это свежий воздух;

19% считаю, что это звуки природы.

Компания Emma Sleep проанализировала результаты исследований и пришла к выводу, что наилучшим решением проблем со сном станет разработка и запуск специального ночлега.

Таким местом станет Shleep Sanctuary, который планируют открыть уже в 2023 году. Ночлег предлагает уникальную возможность переночевать под открытым небом со всеми удобствами.

[ + – ] Вокруг купола ни души, лишь пронумерованные барашки. Фото: Emma Sleep

В распоряжении гостей будет стеклянный купол, расположенный на склоне холма в Сассексе. Внутри купола разместят удобную двуспальную кровать, а за его стенами будут бродить пронумерованные овечки. Именно их отдыхающим и предложат посчитать перед сном. На каждом барашке будут написан порядковый номер, который необходимо будет рассмотреть отдыхающим, а после отдаться в объятия Морфея.

По мнению Денниса Шмолци, "подсчет овец" — это не "бабушкина техника", а вполне себе научно подкрепленный метод визуализации, который в действительности помогает справиться с бессонницей.

В стоимость тура входит ужин, ночлег с подсчетом барашков, утреннее занятие йогой с инструктором и корзина для завтрака, наполненная локальными продуктами.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали идеальное количество сна для людей старше 40 лет — забудьте о 8 часах.