Раз овечка, два овечки. У Сассексі з'явиться ночівля, що пропонує рахувати баранчиків перед сном
Британці, які страждають від безсоння, тепер зможуть перевірити теорію "підрахунку овець" на власному досвіді — унікальну послугу пропонують у новому кемпінгу.
Компанія Emma Sleep займається технологіями сну. Представники компанії опитали понад дві тисячі дорослих і дійшли висновку, що понад 40% із них стикаються з проблемами недосипання, пише Daily Star.
Генеральний директор Emma Sleep доктор Денніс Шмолці вважає, що не можна недооцінювати силу гарного сну — мовляв, як показують опитування, саме сьогодні британці як ніколи потребують якісного сну, вони вигадали, як розв'язати цю проблему.
Компанія вивчила проблему сну в Британії і дійшла висновку, що:
- 23% англійців вважають, що якість їх сну сьогодні гірша, ніж будь-коли раніше;
- 10% не можуть згадати, коли востаннє спали;
- 21% заважають заснути побоювання щодо кризи вартості життя;
- 23% заважають заснути проблеми на роботі;
- 14% дорослих використовують тактику візуалізації, щоб заснути (наприклад, вважають овець).
Під час досліджень співробітники компанії не тільки виявили проблеми, які заважають британцям налагодити сон, але й виявили фактори, які підвищують шанси якісного сну.
- 23% вважають, що це свіже повітря;
- 19% уважаю, що це звуки природи.
Компанія Emma Sleep проаналізувала результати досліджень і дійшла висновку, що найкращим розв'язанням проблем зі сном стане розробка та запуск спеціальної ночівлі.
Таким місцем стане Shleep Sanctuary, який планують відкрити вже у 2023 році. Ночівля пропонує унікальну можливість переночувати просто неба з усіма вигодами.
У розпорядженні гостей буде скляний купол на схилі пагорба в Сассексі. Всередині бані розмістять зручне двоспальне ліжко, а за його стінами блукають пронумеровані овечки. Саме їх відпочивальникам і запропонують порахувати перед сном. На кожному баранчику напишуть порядковий номер, який необхідно буде розглянути відпочиваючим, а потім віддатися в обійми Морфея.
На думку Денніса Шмолці, "підрахунок овець" — це не "бабусина техніка", а цілком собі науково підкріплений метод візуалізації, який насправді допомагає впоратися з безсонням.
У вартість туру входить вечеря, ночівля з підрахунком баранчиків, ранкове заняття йогою з інструктором та кошик для сніданку, наповнений локальними продуктами.
Раніше Фокус писав, що вчені назвали ідеальну кількість сну для людей віком від 40 років — забудьте про 8 годин.