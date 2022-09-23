Раз овечка, два овечки. У Сассексі з'явиться ночівля, що пропонує рахувати баранчиків перед сном

Британці, які страждають від безсоння, тепер зможуть перевірити теорію "підрахунку овець" на власному досвіді — унікальну послугу пропонують у новому кемпінгу.

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Компанія Emma Sleep займається технологіями сну. Представники компанії опитали понад дві тисячі дорослих і дійшли висновку, що понад 40% із них стикаються з проблемами недосипання, пише Daily Star.

Генеральний директор Emma Sleep доктор Денніс Шмолці вважає, що не можна недооцінювати силу гарного сну — мовляв, як показують опитування, саме сьогодні британці як ніколи потребують якісного сну, вони вигадали, як розв'язати цю проблему.

[ + – ] Купол знаходиться на схилі пагорба у Сассексі Фото: купол с барашками

Компанія вивчила проблему сну в Британії і дійшла висновку, що:

23% англійців вважають, що якість їх сну сьогодні гірша, ніж будь-коли раніше;

10% не можуть згадати, коли востаннє спали;

21% заважають заснути побоювання щодо кризи вартості життя;

23% заважають заснути проблеми на роботі;

14% дорослих використовують тактику візуалізації, щоб заснути (наприклад, вважають овець).

Під час досліджень співробітники компанії не тільки виявили проблеми, які заважають британцям налагодити сон, але й виявили фактори, які підвищують шанси якісного сну.

23% вважають, що це свіже повітря;

19% уважаю, що це звуки природи.

Компанія Emma Sleep проаналізувала результати досліджень і дійшла висновку, що найкращим розв'язанням проблем зі сном стане розробка та запуск спеціальної ночівлі.

Таким місцем стане Shleep Sanctuary, який планують відкрити вже у 2023 році. Ночівля пропонує унікальну можливість переночувати просто неба з усіма вигодами.

[ + – ] Навколо купола ні душі, лише пронумеровані баранчики Фото: купол барашки

У розпорядженні гостей буде скляний купол на схилі пагорба в Сассексі. Всередині бані розмістять зручне двоспальне ліжко, а за його стінами блукають пронумеровані овечки. Саме їх відпочивальникам і запропонують порахувати перед сном. На кожному баранчику напишуть порядковий номер, який необхідно буде розглянути відпочиваючим, а потім віддатися в обійми Морфея.

На думку Денніса Шмолці, "підрахунок овець" — це не "бабусина техніка", а цілком собі науково підкріплений метод візуалізації, який насправді допомагає впоратися з безсонням.

У вартість туру входить вечеря, ночівля з підрахунком баранчиків, ранкове заняття йогою з інструктором та кошик для сніданку, наповнений локальними продуктами.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали ідеальну кількість сну для людей віком від 40 років — забудьте про 8 годин.