Следи за щупальцами. Среди восьми рук у осьминога есть одна — самая любимая (видео)

Сотни экспериментов доказывают, что из всех своих щупалец эти животные используют для охоты лишь одну конкретную.

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Порой бывает, что совладать с двумя ногами и двумя руками не так уж и легко, а теперь представьте, что у вас их восемь и они, как будто, живут своей жизнью. Вот так и у осьминогов — щупальца этих существ порой ведут себя так, будто обладают собственным разумом и живут своей жизнью, но это не совсем так, пишет Science Alert.

Чтобы понять, как осьминоги взаимодействуют со своими щупальцами ученые провели более сотни тестов, наблюдая за сотней разных существ, помещенных в одни и те же условия.

Ученые из Университета Миннесоты помещали осьминогов в закрытые аквариумы и подсовывали им различную добычу — например, крабов и креветок. Такой выбор ракообразных неслучаен — первые двигаются более медленно, в то время, как вторые способны развивать гораздо большую скорость. В этом и состояла основная задача — понять, как охотятся осьминоги и меняется ли стратегия их охоты в зависимости от поведения жертвы.

В ходе исследований ученые обнаружили любопытную особенность — сотни заснятых экспериментов показывают, как животные последовательно из раза в раз использовали одну и ту же руку, для охоты — вторую от середины. После при необходимости они могли использовать и другие щупальца, однако атака начиналась всегда с одной и той же руки.

Ученые считают, что такое поведение может быть свидетельством эволюционной адаптации, ведь анатомически все восемь рук осьминога одинаковы и имеют такую же силу.

Кроме того, ученые заметили, что для разной добычи осьминоги используют разную тактику. Например, для охоты на медлительных крабов, эти животные демонстрируют поистине кошачью ловкость прыжка второй руки, чтобы захватить добычу. А вот с креветками совсем другая история. Эти ракообразные более шустрые и уклончивые, что заставляет осьминога маскировать движение щупалец — они также используют для атаки вторую руку, однако движения более плавные. Ученые предполагают, что осьминоги специально плавно машут рукой перед креветкой, чтобы дать ее антеннам привыкнуть, а затем схватить добычу.

Это открытие удивило ученых, ведь в ходе охоты осьминоги часто выглядят нескоординированными. Однако исследователи уверенны, что это связано с ограниченным полем зрения животных. Осьминоги не имеют возможности поворачивать голову, а каждый из их глаз способен охватывать около 180 градусов, почти не пересекаясь. Ученые предположили, что из-за этой особенности осьминоги предпочитают располагать добычу в центре, а не на границах своего поля зрения.

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