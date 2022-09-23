Стеж за щупальцями. Серед восьми рук восьминіг має одну найулюбленішу (відео)

Сотні експериментів доводять, що з усіх своїх щупалець ці тварини використовують для полювання лише одну конкретну.

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Деколи буває, що впоратися з двома ногами та двома руками не так уже й легко, а тепер уявіть, що у вас їх вісім і вони начебто живуть своїм життям. Ось так і у восьминогів — щупальця цих істот часом поводяться так, ніби мають власний розум і живуть своїм життям, але це не зовсім так, пише Science Alert.

Щоб зрозуміти, як восьминоги взаємодіють зі своїми щупальцями. вчені провели більше сотні тестів, спостерігаючи за сотнею різних істот, поміщених в ті самі умови.

Учені з Університету Міннесоти поміщали восьминогів у закриті акваріуми та підсовували їм різну здобич — наприклад, крабів і креветок. Такий вибір ракоподібних невипадковий — перші рухаються повільніше, тоді як другі здатні розвивати набагато більшу швидкість. У цьому й полягало основне завдання — зрозуміти, як полюють восьминоги та чи змінюється стратегія їхнього полювання залежно від поведінки жертви.

У ході досліджень учені виявили цікаву особливість — сотні знятих експериментів показують, як тварини послідовно раз у раз використовували одну й ту саму руку для полювання — другу від середини. Після необхідності вони могли використовувати й інші щупальця, проте атака починалася завжди з однієї й тієї ж руки.

Учені вважають, що така поведінка може бути свідченням еволюційної адаптації, адже анатомічно всі вісім рук восьминога однакові та мають таку саму силу.

Крім того, вчені зауважили, що для різної здобичі восьминоги використовують різну тактику. Наприклад, для полювання на повільних крабів ці тварини демонструють воістину котячу спритність стрибка другої руки, щоб захопити здобич. А ось із креветками зовсім інша історія. Ці ракоподібні більш спритні та верткі, що змушує восьминога маскувати рух щупалець — вони також використовують для атаки другу руку, проте рухи плавніші. Вчені припускають, що восьминоги спеціально плавно махають рукою перед креветкою, щоб дати антенам звикнути, а потім схопити здобич.

Це відкриття здивувало вчених, адже під час полювання восьминоги часто мають нескоординований вигляд. Однак дослідники впевнені, що це пов'язано з обмеженим полем зору тварин. Восьминоги не мають можливості повертати голову, а кожне з їхніх очей здатне охоплювати близько 180 градусів, майже не перетинаючись. Учені припустили, що через цю особливість восьминоги воліють розташовувати здобич у центрі, а не на краях свого поля зору.

Раніше Фокус писав про те, що восьминоги знищують себе після спарювання — вчені розповіли, чому це відбувається.