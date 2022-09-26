Крик в подушку не спасет от гнева и стресса. Он может даже навредить

Психологи в пух и прах разбили терапию первичным криком и предположили, что она может быть опасной.

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Терапия первичным криком (PST) была создана в конце 60-х годов психологом Артуром Яновым и стала дико популярной в 70-х года, не без помощи Джона Леннона и Йоко Оно, конечно. В основе теории лежат чудодейственные свойства крика — психолог считал, что с помощью него мы можем побороть и высвободить боль от подавленных детских травм, которые мучают нас и приводят к неврозам, пишет The Guardian.

Со временем популярность терапии криком понемногу стихала, а современные психологи и вовсе пришли к заключению, что она не только не поможет справиться с болью, но и может навредить пациентам.

В свое новом исследовании профессор факультета психологии Цюрихского университета Саша Фрюхольц сосредоточился на изучении когнитивных и нейронных механизмах воспроизведения голоса и обработки эмоций. Ученый выступил с заявлением о том, что не видит реальных научных доказательств того, что первичная терапия криком может быть хоть как-то полезна для лечения психических и неврологических расстройств.

Профессор Фрюхольц также считает, что PST ошибочно полагает, что травмирующий опыт из детства выстраивает некую клетку в виде психических и телесных комплексов, вырваться из которой поможет крик. Более того, психолог считает, что терапия крика может даже навредить пациенту — дело в том, что, как правило, речь идет о негативных проявлениях эмоций. По мнению Фрюхольца, крики гнева являются контрпродуктивными и вряд ли смогут помочь справиться с детской травмой в долгосрочной перспективе.

В ходе исследования профессор психологии и его коллеги установили, что если уж и использовать крик в качестве терапии, то позитивный. Так, результаты исследования говорят о том, что крики радости и удовольствия способны принести больше пользы и положительного эффекта.

Однако профессор Фрюхольц не единственный, кто усомнился в пользе PST. Его также поддержала коллега из Бирмингемского городского университета доктор Ребекка Семменс-Уилер. По ее словам, существует недостаточно доказательств, чтобы сказать, что терапия криком может навредить человеку. Однако из того, что сегодня известно ученым, легко предположить, что в долгосрочной перспективе говорить о пользе PST не приходится.

По словам Семменс-Уилер, крик свой или чужой может вызвать у человека реакцию "бей или беги", а соответственно повысить уровень кортизола в организме. То есть, фактически мы получаем совершенно противоположный эффект, чем от медитации или йоги, которые помогают нам активировать парасимпатическую нервную систему и более взвешенно подойти к решению проблемы.

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