В Луизиане найдены останки человекоподобных существ ростом 3,6 м: в Сети утверждают, что это "йети"

Пока ученые исследуют необычное захоронение, сторонники теорий заговоров выдвигают крайне смелые предположения.

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Жуткая находка взбудоражила умы жителей Луизина — здесь обнаружили весьма жуткую братскую могилу с останками гуманоидов ростом в 3,6 метра. Масло в огонь подливает тот факт, что ученые не делают никаких заявлений, а местные жители уже составили множество теорий по поводу происхождения останков, пишет Daily Star.

Сообщается, что было обнаружено массовое захоронение, по всей вероятности, братская могила, а вот чьи в ней станки — тайна покрытая мраком. По одной из версий останки могут принадлежать гигантам, который когда-то жили на территории современной Луизианы.

Однако заядлые охотники за снежным человеком не верят в это и считают, что останки в братской могиле непременно принадлежат йети. Сторонники этой истории считают, что на месте захоронения некогда состоялась "историческая битва" жертвами в которой пали эти почти 4-метровые гиганты.

Отметим, что представители обоих теорий ссылаются на статью, в которой говорится о находке массового захоронения. Якобы на месте братской могилы были обнаружены несколько десятков тел огромных гуманоидов. Примечательно, что все они были расположены в разных позах.

Приверженцы теории существования йети считают, что мир больше никогда не услышит об этих найденных останках и их существования так и останется покрыто мраком. Якобы ученые из Симтсоновского института уже успели перевезти обнаруженные останки к себе и больше мы о них не услышим.

К слову, даже в дружном сообществе охотников на снежного человека голоса разделились. Некоторые приверженцы теории существования йети напомнили, что хоть некоторые источники и уверяют, что рост снежного человека мог достигать 3,6 м, однако это не совсем там. Более оптимальным ростом йети, по мнению наблюдатели, является рост чуть более 2,5 метров, максим 3 метра.

Кстати, ранее Фокус писал о том, что Землю готовится захватить армия 15-сантиметровых инопланетян. Но это не точно.