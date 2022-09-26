У Луїзіані знайдено останки людиноподібних істот зростом 3,6 м: у мережі стверджують, що це "єті"

Поки вчені досліджують незвичайне поховання, прихильники теорій змов висувають вкрай сміливі припущення.

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Моторошна знахідка розбурхала жителів Луїзіани — тут виявили вельми моторошну братську могилу з останками гуманоїдів зростом 3,6 метра. Олії у вогонь підливає той факт, що вчені не роблять жодних заяв, а місцеві жителі вже склали безліч теорій щодо походження останків, пише Daily Star.

Повідомляється, що виявлено масове поховання, ймовірно, братська могила, а от чиї в ній останки — таємниця вкрита мороком. За однією з версій, останки можуть належати гігантам, які колись жили на території сучасної Луїзіани.

Проте затяті мисливці за сніговою людиною не вірять у це і вважають, що останки у братській могилі неодмінно належать єті. Прихильники цієї історії вважають, що на місці поховання колись відбулася "історична битва", жертвами в якій опинилися ці майже 4-метрові гіганти.

Зазначимо, що представники обох теорій посилаються на статтю, де йдеться про знахідку масового поховання. Нібито на місці братської могили виявлено кілька десятків тіл величезних гуманоїдів. Примітно, що вони розташовані в різних позах.

Прихильники теорії існування єті вважають, що світ більше ніколи не почує про ці знайдені останки і їхнє існування так і залишиться вкрите мороком. Нібито вчені із Смітсонівського інституту вже встигли перевезти виявлені останки до себе і більше ми про них не почуємо.

До речі, навіть у дружній спільноті мисливців на снігову людину голоси розділилися. Деякі прихильники теорії існування єті нагадали, що хоч деякі джерела і запевняють, що ріст снігової людини міг досягати 3,6 м, проте це не зовсім там. Оптимальним ростом єті, на думку спостерігачі, є ріст трохи понад 2,5 метра, максимум 3 метри.

До речі, раніше Фокус писав, що Землю готується захопити армія 15-сантиметрових інопланетян. Але це не точно.