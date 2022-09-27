Сталкеры из иных миров. Мужчина уверяет, что заснял "гуманоида", приходящего к нему в ночи (видео)

Дэвид Экхарт утверждает, что это не первая его встреча с таинственными существами, однако ему впервые удалось ее запечатлеть.

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Далеко не в первый раз жители Земли сообщают о том, что у них произошел некий контакт с инопланетной жизнью. На этот раз с подобным заявлением выступил Дэвид Экхарт, который уверяет, что жуткие "гуманоиды" преследуют его с самого детства, однако на этот раз ему наконец-то удалось заснять "сталкера из иных миров". Правда, видео, как и в большинстве подобных случаев, весьма размытое, пишет Daily Star.

По словам мужчины, загадочные существа посещают его с самого детства — первые встречи произошли еще в родительском доме в Пенсаколе, штат Флорида. Позже Дэвид вместе с женой Джин переехали в новый дом, однако "сталкер из иных миров" продолжил являться и здесь.

[ + – ] Кадр из видео, на котором видно "гуманоида". Фото: YouTube/History

Дэвид решил разместить камеры в спальне, чтобы попробовать запечатлеть жуткого гостя на видео. И похоже ему это удалось — на кадрах видна маленькая инопланетная фигура, которая выглядывает из-за угла. Ее также можно разглядеть в полный рост — на видео якобы появляется маленькая фигура существа ростом не более 60-90 см.

Видео встречи с "гуманоидом" было снято еще в 2016 году, однако было показано широким массам лишь сейчас в недавнем эпизоде телесериала "Доказательство снаружи" (Sky History). В программе предполагают, что Дэвид Экхарт столкнулся с "серым инопланетянином" — якобы, форма головы и длинные худе ноги существа на видео соответствуют именно ему.

Автор программы и журналист Алексис Брукс рассказала, что ей редко удавалось встретить человека, у которого был лишь один контакт с инопланетными существами. По словам Брукс, чаще всего первый опыт происходит в детстве, как это случилось и с Дэвидом, по этому его желание заснять "гуманоида" и разместить камеры в доме весьма понятно.

Видео ночного сталкера также было размещено на странице Sky History на YouTube. Пользователи тут же отреагировали на него в комментариях. Одни говорят о том, что это видео победило их скептицизм, другие же напротив сомневаются в подлинности видео. Часть пользователей и вовсе предположили, что видео — часть какого-то розыгрыша.

Впрочем сами Дэвид Экхарт и его Джин не сомневаются в подлинности видео. Они уверяют, что это не первая их встреча с инопланетными существами. Им якобы даже удавалось дотронуться до жуткого существа — это похоже на "влажное статическое электричество".

Ранее Фокус писал о том, что британские уфологи предполагают, что Землю готовится ахватить армия 156-сантиметровых инопланетян.