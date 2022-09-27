Сталкери з інших світів. Чоловік запевняє, що зняв "гуманоїда", що приходить до нього вночі (відео)

Девід Екхарт стверджує, що це не перша його зустріч із таємничими істотами, проте йому вперше вдалося її сфотографувати.

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Далеко не вперше жителі Землі повідомляють про те, що у них стався контакт з інопланетним життям. Цього разу з такою заявою виступив Девід Екхарт, який запевняє, що моторошні "гуманоїди" переслідують його з самого дитинства, проте цього разу йому нарешті вдалося зняти "сталкера з інших світів". Щоправда, відео, як і в більшості таких випадків, дуже розмите, пише Daily Star.

За словами чоловіка, загадкові істоти відвідують його з дитинства — перші зустрічі відбулися ще в батьківському будинку в Пенсаколі, штат Флорида. Пізніше Девід разом із дружиною Джин переїхали до нового будинку, проте "сталкер з інших світів" продовжив з'являтися і тут.

[ + – ] Кадр із відео, на якому видно "гуманоїда" Фото: инопланетянин

Девід вирішив розмістити камери в спальні, щоб спробувати зняти жахливого гостя на відео. І схоже йому це вдалося — на кадрах видно маленьку інопланетну фігуру, яка виглядає з-за рогу. Її також можна розглянути на повний зріст — на відео нібито з'являється маленька фігура істоти зростом не більш як 60-90 см.

Відео зустрічі з "гуманоїдом" зняте ще у 2016 році, проте показане широким масам лише зараз у недавньому епізоді телесеріалу "Доказ зовні" (Sky History). У програмі припускають, що Девід Екхарт зіткнувся з "сірим інопланетянином" — нібито форма голови і довгі худі ноги істоти на відео відповідають саме йому.

Авторка програми та журналістка Алексіс Брукс розповіла, що їй рідко вдавалося зустріти людину, яка мала лише один контакт з інопланетними істотами. За словами Брукс, найчастіше перший досвід відбувається в дитинстві, як це трапилося і з Девідом, тому його бажання зняти "гуманоїда" і розмістити камери в будинку дуже зрозуміло.

Відео нічного сталкера розміщено на сторінці Sky History на YouTube. Користувачі відразу відреагували на нього в коментарях. Одні говорять про те, що це відео перемогло їхній скептицизм, інші навпаки сумніваються в справжності відео. Частина користувачів взагалі припустили, що відео — частина якогось розіграшу.

Втім, самі Девід Екхарт і його Джин не сумніваються в справжності відео. Вони запевняють, що це не перша їхня зустріч з інопланетними істотами. Їм нібито навіть вдавалося доторкнутися жахливої істоти — це схоже на "вологу статичну електрику".

Раніше Фокус писав про те, що британські уфологи припускають, що Землю готується охопити армія 15-сантиметрових інопланетян.