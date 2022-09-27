На дне Карибского моря нашли новое существо, похожее на голубую слизь (фото)

По предположению экспертов, странное подводное существо может представлять собой новый типо мягкого коралла, губки или оболочника.

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В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили новое странное подводное существо, похожее на кучу синей слизи, пишет BGR.

Эксперты, входящие в команду NOAA’s Okeanos Explorer, нашли это создание во время исследования Карибского моря на глубине 400-600 м. Специалисты пока не знают, что из себя на самом деле представляет это синее липкое существо, но они планируют провести дополнительные исследования и разгадать все его тайны.

[ + – ] Эксперты, входящие в команду NOAA"s Okeanos Explorer, нашли это создание во время исследования Карибского моря на глубине 400-600 м

По предположению экспертов, странное подводное существо может быть новым типом мягкого коралла, губкой или оболочником. Им нужно будет получить образец, прежде чем они смогут сказать наверняка. Причем, это лишь одно из новых открытий, которые они сделали.

NOAA исследует море вместе с Okeanos еще с мая. За это время они обнаружили несколько ранее неизвестных существ, в том числе новых видов осьминогов. Это новое открытие синей слизи — лишь последнее из растущего списка странных подводных существ, которые постоянно обнаруживают специалисты. И это открытие в очередной раз показывает, что мы еще многого не знаем об океане.

Это неудивительно, если учесть все открытия, которые ученые продолжают делать. Они изучали червей-зомби, живущих глубоко в океане и питающихся костями мертвых китов и других подводных существ. Поэтому это причудливое подводное существо просто вишенка на торте. Ученые также ранее снимали на видео детали того, как охотятся дельфины, привязав камеру к их голове.

[ + – ] По предположению экспертов, странное подводное существо может быть новым типом мягкого коралла, губкой или оболочником

Конечно, эти маленькие голубые липкие существа кажутся намного меньше, чем массивные морские жуки, обнаруженные учеными ранее. Тем не менее, открытие чего-то загадочного, такого как это синяя слизь, определенно заслуживает внимания. По мере того, как NOAA продолжает исследовать дно океана, возможно, мы сможем увидеть еще больше подобных существ.

Напомним, что ранее экспертам удалось раскрыть тайну загадочного существа. Главная его особенность заключается в том, что у него есть рот, но нет ануса. Изначально ученые считали, что ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли роль жабр, однако новое исследование показало, что эти поры являются основаниями зубов, которые откололись во время сохранения окаменелости.