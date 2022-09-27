На дні Карибського моря знайшли нову істоту, схожу на блакитний слиз (фото)

За припущенням експертів, дивна підводна істота може бути новим нібито м'яким коралом, губкою або оболонником.

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У ході свого недавнього дослідження вчені виявили нову дивну підводну істоту, схожу на купу синього слизу, пише BGR.

Експерти, які входять до команди NOAA's Okeanos Explorer, знайшли це утворення під час дослідження Карибського моря на глибині 400-600 м. Фахівці поки не знають, чим насправді є ця синя липка істота, але вони планують провести додаткові дослідження та розгадати всі її таємниці.

[ + – ] Експерти, які входять до команди NOAA's Okeanos Explorer, знайшли це утворення під час дослідження Карибського моря на глибині 400-600 м

На думку експертів, дивна підводна істота може бути новим типом м'якого корала, губкою або оболонником. Їм потрібно буде отримати зразок, перш ніж вони зможуть сказати напевно. До того ж це лише одне з нових відкриттів, які вони зробили.

NOAA досліджує море разом із Okeanos ще з травня. За цей час вони виявили кілька раніше невідомих істот, у тому числі нові види восьминогів. Це нове відкриття синього слизу — лише останнє зі списку дивних підводних істот, які постійно виявляють фахівці. І це відкриття вкотре показує, що ми ще багато чого не знаємо про океан.

Це не дивно, якщо зважити на всі відкриття, які вчені продовжують робити. Вони вивчали черв'яків-зомбі, що живуть глибоко в океані та харчуються кістками мертвих китів та інших підводних істот. Тому ця химерна підводна істота — просто вишенька на торті. Учені також раніше знімали на відео деталі того, як полюють дельфіни, прив'язавши камеру до їхньої голови.

[ + – ] За припущенням експертів, дивна підводна істота може бути новим типом м'якого корала, губкою чи оболонником

Звичайно, ці маленькі блакитні липкі істоти здаються набагато меншими, ніж масивні морські жуки, виявлені вченими раніше. Тим не менш, відкриття чогось загадкового, такого, як цей синій слиз, безумовно, заслуговує на увагу. У міру того, як NOAA продовжує досліджувати дно океану, можливо, ми зможемо побачити ще більше подібних істот.

Нагадаємо, що раніше експертам вдалося розкрити таємницю загадкової істоти. Головна її особливість полягає в тому, що вона має рота, але не має ануса. Спочатку вчені вважали, що низка отворів навколо його великого рота виконували роль зябер, проте нове дослідження показало, що ці пори є основами зубів, які відкололися під час збереження скам'янілості.