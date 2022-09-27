Откровения "путешественника во времени". Нас ждет "глобальная чистка" и драконы в Мексике

Приготовьтесь, армия 15-сантиметровых инопланетян — не худшее, что может случиться с нами, если верить "путешественнику во времени".

Related video

Ни минутки покоя. Еще недавно британские уфологи в панике заявляли, что Землю планирует захватить армия 15-сантиметровых инопланетян, а вот уже "путешественник во времени" рассказывает, что нас ждет до конца текущего года, пишет Daily Star.

Итак, записывайте. До конца 2022 года нас якобы ждет ряд чудесных, иначе не назовешь, событий:

3 октября. Группа из пяти подростков обнаружит не что иное, как яйцо тираннозавров. Да-да, тех самых, которые вымерли более 70 миллионов лет назад. Впрочем, возможно ученым и правда предстоит обнаружить окаменелости, кто знает. Однако это еще не все, в этот же день обнаружится загадочное устройство для других вселенных — найдут ли его те же подростки или кто-то другой, увы, история умалчивает.

30 октября. Не менее знаменательная дата этого года по мнению "путешественника во времени". Предполагается, что в этот день над Зоной 51 не просто появится, а приземлится достаточно большой неопознанный летающий объект. Возможно именно на этом борту планирует прилететь армия 15-сантиметровых инопланетян… Кто знает. И да, "путешественник во времени" уверен, что на борту непременно будет и инопланетная жизнь. Ну, ждем, что ж.

20 ноября. День станет знаменательным для фанатов "Властелина колец" и "Хоббита". По прогнозам именно в этот день в высоки горах Мексики обнаружатся "драконы".

10 декабря. Еще один феерический прогноз "путешественника во времени", на этот раз напрямую коснется президента США Джо Байдена. Якобы в этот день он подаст в отставку, а его место займет Камала Харрис.

И наконец 1 января 2023 года. В этот день Иллинойс примет первый закон, который приведет к "глобальной чистке". И знаете что? Доля правды в этом прогнозе все же есть.

[ + – ] Кадр из видео "путешественника во времени". Фото: timevoyaging/TikTok

1 января 2023 года в Иллинойсе действительно вступит в силу новый "Закон о безопасности". Он направлен на избавление от системы денежного залога за 12 правонарушений, что значит, что предполагаемые преступники не будут заключены в тюрьму до суда.

Закон коснется таких правонарушений, как убийство второй степени, поджог, убийство с применением наркотиков, грабеж, похищение, нанесение побоев при отягощающих обстоятельствах, кража со взломом, запугивание, вождение в нетрезвом виде при отягощающих обстоятельствах, бегство и побег, а также преступления связанные с наркотиками.

Итого, подводя итоги, одно предсказание "путешественника во времени" и правда сбудется, правда не имеет ничего общего ни с "глобальной чисткой", ни с одноименным фильмом "Чистка".

Ранее Фокус писал, что в Луизиане найдены останки человекоподобных существ ростом 3,6 метров — в Сети утверждают, что это "йети".