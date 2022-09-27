Одкровення "мандрівника в часі". На нас чекає "глобальна чистка" та дракони в Мексиці

Приготуйтеся, армія 15-сантиметрових інопланетян — не гірше, що може статися з нами, якщо вірити "мандрівникові в часі".

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Ні хвилини спокою. Ще нещодавно британські уфологи в паніці заявляли, що Землю планує захопити армія 15-сантиметрових інопланетян, а ось уже "мандрівник у часі" розповідає, що на нас чекає до кінця поточного року, пише Daily Star.

Отже, записуйте. До кінця 2022 року на нас нібито чекає низка чудових, інакше не назвеш, подій:

3 жовтня. Група з п'яти підлітків виявить не що інше, як яйце тиранозаврів. Так-так, тих самих, які вимерли понад 70 мільйонів років тому. Втім, можливо, вченим і справді доведеться виявити скам'янілості, хто знає. Однак це ще не все, цього ж дня виявиться загадковий пристрій для інших усесвітів — чи знайдуть його ті самі підлітки, чи хтось інший, на жаль, історія замовчує.

30 жовтня. Не менш знаменна дата цього року, на думку "мандрівника у часі". Передбачається, що цього дня над Зоною 51 не просто з'явиться, а приземлиться досить великий невідомий летючий об'єкт. Можливо, саме на цьому борту планує прилетіти армія 15-сантиметрових інопланетян… Хто знає. І так, мандрівник у часі впевнений, що на борту неодмінно буде й інопланетне життя. Ну, чекаємо, що ж.

20 листопада. День стане знаменним для фанатів "Володаря кілець" і "Гобіта". За прогнозами, саме цього дня у високих горах Мексики з'являться "дракони".

10 грудня. Ще один феєричний прогноз "мандрівника в часі" цього разу безпосередньо торкнеться президента США Джо Байдена. Начебто цього дня він подасть у відставку, а його місце займе Камала Гарріс.

І, нарешті, 1 січня 2023 року. Цього дня Іллінойс ухвалить перший закон, який призведе до "глобальної чистки". І знаєте, що? Частка правди в цьому прогнозі все ж таки є.

[ + – ] Кадр із відео "мандрівника в часі" Фото: путешественник во времени

1 січня 2023 року в Іллінойсі дійсно набуде чинності новий "Закон про безпеку". Він спрямований на порятунок від системи грошової застави за 12 правопорушень, що означає, що передбачувані злочинці не будуть ув'язнені до суду.

Закон торкнеться таких правопорушень як убивство другого ступеня, підпал, вбивство із застосуванням наркотиків, пограбування, викрадення, нанесення побоїв за обтяжливих обставин, крадіжка зі зломом, залякування, водіння в нетверезому вигляді за обтяжливих обставин, втеча, а також злочини, пов'язані з наркотиками.

Разом, підбиваючи підсумки, одне передбачення "мандрівника в часі" й справді збудеться, щоправда, не має нічого спільного ні з "глобальною чисткою", ні з однойменним фільмом "Чистка".

Раніше Фокус писав, що в Луїзіані знайшли останки людиноподібних істот зростом 3,6 метра — в мережі стверджують, що це "єті".