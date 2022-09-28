Ученые рассказали, что произойдет, если люди перестанут размножаться на 50 лет

Как отмечают эксперты, такая ситуация будет иметь как негативные, так и позитивные последствия для всего человечества.

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Ежегодно в мире рождается около 140 миллионов детей. И если мы будем продолжать в том же духе, через 50 лет население Земли достигнет 10,5 миллиардов человек, пишет What If.

В таком случае мир станет немного переполненным. Так что давайте представим, что на следующие 50 лет детей будет запрещено рожать. На что была бы похожа жизнь, если бы мы вдруг перестали размножаться? Когда наше глобальное население резко уменьшится? И что произойдет, когда запрет на детей будет снят?

Как бы странно это ни звучало, но показатели рождаемости во всем мире уже снижаются. Все больше и больше людей решают быть бездетными. Если бы все люди вдруг навсегда перестали иметь детей, наш вид вымер бы в течение ста лет. Но что, если мы просто приостановим все новые рождения на половину этого времени? Сможем ли мы по-прежнему выживать как вид?

Прекращение размножения, несомненно, изменит жизнь, какой мы ее знаем. При таком запрете большинство людей все еще будут хотеть иметь детей. Поэтому напряжение между теми, кто желает, и теми, кто не хочет иметь детей, может обостриться и привести к огромному конфликту.

Более того, это также будет иметь огромные экономические последствия. Только подумайте о том, сколько людей отвечают за безопасность, питание и образование детей. Если бы последние младенцы за 50 лет родились в 2022 году, потребность во всех этих работниках осталась бы еще примерно на 15 лет. После этого все профессии, связанные с детьми, станут не нужными. Закроются целые отрасли. Миллионы рабочих мест будут потеряны.

Однако в мире без деторождения не все будет негативно. Так, например, отсутствие детей сэкономит вам много денег. Если бы вы решили не заводить детей, мир мог бы иметь лучшую систему социального обеспечения. Если вы не будете платить за одежду, еду и обучение вашего ребенка, у вас будет больше денег для себя.

[ + – ] Однако в мире без деторождения не все будет негативно

Более того, мы сможем наблюдать рост равенства. Если бы женщины больше не подвергались давлению со стороны общества по уходу за младенцами, они могли бы уделять больше времени своей жизни и карьере.

От такого решения также выиграет и окружающая среда. А все потому, что потребности в воде и пище будут продолжать снижаться. Если бы в течение 50 лет не рождалось ни одного ребенка, население планеты Земля сократилось бы примерно до 5 миллиардов человек. Это примерно то же население планеты, что и в 1987 году. Но давайте не будем забывать, что запрет не будет длиться вечно.

Когда эти 50 лет закончатся и мы снова начнем рожать детей, мир может стать хаотичным. Как помните, в мире ежегодно рождается 140 миллионов детей. Что ж, эти новорожденные теперь будут нести ответственность за повторное заселение того, что осталось от человечества. Тепер самой молодой женщине на Земле будет 50, а в 50 лет шансы на естественное зачатие составляют всего 1%.

Таким образом, вместо 140 миллионов младенцев у нас, скорее всего, будет только 700 000 в первый год восстановленной жизни. Если бы мы потратили эти 50 лет на разработку метода экстракорпорального оплодотворения, у нас могло бы быть около 60 миллионов детей. Это немного утешительнее. Для этих детей и их матерей будет много рисков для здоровья. Из-за возраста женщин существует повышенный риск выкидыша.

Матери, скорее всего, пойдут на кесарево сечение. Наличие пожилых отцов может привести к повышенному риску врожденных дефектов, некоторых видов рака и даже шизофрении у детей. Младенцы также будут подвержены риску неспособности к обучению и проблем, связанных с хромосомами, таких как синдром Дауна. А поскольку большая часть старшего поколения уже будет мертва, в живых останется мало людей, знающих, как ухаживать за новорожденными.

Все наши знания об уходе за детьми будут в основном теоретическими. Вполне может быть, что после 50 лет, когда нам не приходилось иметь дело с младенцами, мы бы вообще не захотели бы производить потомство.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какие бы изменения произошли с людьми, если бы у них было 3 глаза. Как отмечают ученые, на самом деле, наличие третьего глаза особо не повлияло бы на нашу жизнь. Он будет хорош только для обнаружения света и движения, но не более того.