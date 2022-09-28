Учені розповіли, що станеться, якщо люди перестануть розмножуватися на 50 років

Як зазначають експерти, така ситуація матиме як негативні, так і позитивні наслідки для людства.

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Щорічно у світі народжується приблизно 140 мільйонів дітей. І якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, через 50 років населення Землі досягне 10,5 мільярдів людей, пише What If.

У такому разі світ стане трохи переповненим. Тож уявімо, що на наступні 50 років дітей буде заборонено народжувати. На що було б схоже життя, якби ми раптом перестали розмножуватися? Коли наше світове населення різко зменшиться? І що станеться, коли заборона на дітей буде знята?

Хоч як дивно це звучало, але показники народжуваності в усьому світі вже знижуються. Дедалі більше людей вирішують бути бездітними. Якби всі люди раптом назавжди перестали мати дітей, наш вид вимер би протягом ста років. Але що, якщо ми просто припинимо всі нові народження на половину цього часу? Чи зможемо ми, як і раніше, виживати як вид?

Припинення розмноження, безсумнівно, змінить життя, яким ми його знаємо. За такої заборони більшість людей усе ще хотітимуть мати дітей. Тому напруга між тими, хто бажає, та тими, хто не хоче мати дітей, може загостритися і призвести до величезного конфлікту.

Ба більше, це також матиме величезні економічні наслідки. Тільки подумайте про те, скільки людей відповідають за безпеку, харчування та освіту дітей. Якби останні немовлята за 50 років народилися у 2022 році, потреба в усіх цих працівниках залишилася б ще приблизно на 15 років. Після цього всі професії, пов'язані з дітьми, стануть непотрібними. Закриються цілі галузі. Мільйони робочих місць будуть втрачені.

Однак у світі без дітонародження не все буде негативно. Так, наприклад, відсутність дітей заощадить вам багато грошей. Якби ви вирішили не заводити дітей, світ міг би мати найкращу систему соціального забезпечення. Якщо ви не платитимете за одяг, їжу та навчання вашої дитини, у вас буде більше грошей для себе.

[ + – ] Однак у світі без дітонародження не все буде негативно

До того ж, ми зможемо спостерігати зростання рівності. Якби жінки більше не зазнавали тиску з боку суспільства щодо догляду за немовлятами, вони могли б приділяти більше часу своєму життю і кар'єрі.

Від такого рішення також виграє і довкілля. А все тому, що потреби у воді та їжі продовжуватимуть знижуватися. Якби протягом 50 років не народжувалося жодної дитини, населення планети Земля скоротилося б приблизно до 5 мільярдів людей. Це приблизно те саме населення планети, що й у 1987 році. Але давайте не будемо забувати, що заборона не триватиме вічно.

Коли ці 50 років закінчаться, і ми знову почнемо народжувати дітей, світ може стати хаотичним. Як пам'ятаєте, у світі щорічно народжується 140 мільйонів дітей. Що ж, ці новонароджені тепер відповідатимуть за повторне заселення того, що залишилося від людства. Тепер наймолодшій жінці на Землі буде 50, а у 50 років шанси на природне зачаття становлять лише 1%.

Так, замість 140 мільйонів немовлят у нас, швидше за все, буде лише 700 000 у перший рік відновленого життя. Якби ми витратили ці 50 років на розробку методу екстракорпорального запліднення, ми могли б мати приблизно 60 мільйонів дітей. Це трохи втішніше. Для цих дітей і їхніх матерів буде багато ризиків для здоров'я. Через вік жінок існує підвищений ризик викидня.

Матері, швидше за все, підуть на кесарів розтин. Наявність літніх батьків може призвести до підвищеного ризику вроджених дефектів, деяких видів раку та навіть шизофренії у дітей. Немовлята також будуть схильні до ризику нездатності до навчання і проблем, пов'язаних із хромосомами, таких як синдром Дауна. А оскільки більша частина старшого покоління вже буде мертва, в живих залишиться мало людей, які знають, як доглядати за новонародженими.

Усі наші знання про догляд за дітьми будуть переважно теоретичними. Цілком можливо, що після 50 років, коли нам не доводилося мати справу з немовлятами, ми взагалі не захотіли б створювати потомство.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, які б зміни відбулися з людьми, якби у них було 3 ока. Як зазначають вчені, насправді наявність третього ока особливо не вплинула б на наше життя. Воно буде корисним тільки для виявлення світла і руху, але не більше.