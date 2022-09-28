Надежда есть. Прибрежные поселения спасут от затопления дома-амфибии и плавучие города

Если повышения уровня моря не избежать, придется к нему приспособиться. И ученые нашли способ.

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Антарктический ледник Судного дня тает с рекордной скоростью и держится буквально на волосках, NASA предупреждает о рекордном уровне подъема воды в океане в ближайшие 30 лет, а ученые уже назвали 8 городов, которые к 2030 году уйдут под воду. Казалось бы нет просвета и спасения, но ученые, похоже, придумали, как справиться с последствиями повышения уровня моря, пишет CNBC.

Сегодня мир борется с последствиями урагана Фиона, который опустошил Пуэрто-Рико, затопив остров и оставив сотни тысяч людей без электричества и воды, а Флорида готовится к урагану Ян. Однако ученые уверены, что существуют способы предотвратить повреждения, а не устранять последствия.

В связи с этим ученые рассматривают два подхода. Первый предполагает преобразование имеющихся домов в дома-амфибии, тогда как второй — строительство новых городов, но уже плавучих.

Концепцию домов-амфибий разрабатывает проект The Buoyant Foundation Project. По словам основателя и директора проекта Элизабет Инглиш, подобное решение подойдет для жителей таких мест, как Луизиана, например.

Предполагается, что под уже имеющимся домом будет расположен стальной каркас, а уже под ним элементы, которые обеспечат плавучесть дома. Также, Инглиш рекомендует добавить элементы, которые бы позволили дому оставаться на месте, а не смещаться.

Увы, есть один нюанс. Подобный способ переоборудование домов на дома-амфибии подойдет лишь для домов без подвалов. Основная часть модификаций жилища будет произведена ниже первого этажа, а потому остальная часть дома в перспективе должна остаться без изменений.

По предварительным расчетам переоборудование дома обойдется приблизительно в 20-30 долларов за квадратный метр. Но это еще не все. На сегодняшний день Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям все еще не одобрило проект модернизации домов-амфибий.

Вторым, не менее успешным способом защититься от повышения уровня моря является строительство плавучих городов. Над этой концепцией уже давно работает Бьярке Ингельс — первый такой город планируется построить недалеко от Пусана, Южная Корея.

Согласно проекту плавучий город будущего будет состоять из трех отдельных островов — исследовательского, жилого и гостевого. Каждый из островов будет площадью около полутора гектаров и сможет вместить около трех тысяч человек.

Отметим, что прототип первого плавучего острова разрабатывается под пристальным вниманием ООН, а стоимость строительства каждого острова по предварительным данным обойдется в 150-200 миллионов долларов.

Ученые надеются, что строительство первого плавучего города завершится успешно и в дальнейшем они разместят подобные населенные пункты и в других уголках Земли.

Ранее Фокус писал о том, что глобальное потепление помогут сдержать лишь деревянные города.