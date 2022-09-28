Надія є. Прибережні поселення врятують від затоплення будинки-амфібії та плавучі міста

Якщо підвищення рівня моря не уникнути, доведеться до нього пристосуватися. І вчені знайшли спосіб.

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Антарктичний льодовик Судного дня тане з рекордною швидкістю і тримається буквально на волосинках, NASA попереджає про рекордний рівень підйому води в океані протягом найближчих 30 років, а вчені вже назвали 8 міст, які до 2030 року підуть під воду. Здавалося б немає просвіту та порятунку, але вчені, схоже, вигадали, як упоратися з наслідками підвищення рівня моря, пише CNBC.

Сьогодні світ бореться з наслідками урагану Фіона, який спустошив Пуерто-Рико, затопивши острів і залишивши сотні тисяч людей без електрики та води, а Флорида готується до урагану Ян. Проте вчені впевнені, що існують способи запобігти пошкодженням, а не усувати наслідки.

У зв'язку з цим вчені розглядають два підходи. Перший передбачає перетворення наявних будинків на будинки-амфібії, тоді як інший — будівництво нових міст, але вже плавучих.

Концепцію будинків-амфібій розробляє проєкт The Buoyant Foundation Project. За словами засновниці та директорки проєкту Елізабет Інгліш, подібне рішення підійде для мешканців таких місць, як Луїзіана, наприклад.

Передбачається, що під уже наявним будинком буде розташований сталевий каркас, а вже під ним елементи, які забезпечать плавучість будинку. Також, Інгліш рекомендує додати елементи, які дозволили б будинку залишатися на місці, а не зміщуватися.

На жаль, є один аспект. Подібний спосіб переобладнання будинків на будинки-амфібії підійде лише для будинків без підвалів. Основна частина модифікацій житла буде вироблена нижче за перший поверх, а тому решта будинку в перспективі повинна залишитися без змін.

За попередніми розрахунками переобладнання будинку коштуватиме приблизно 20-30 доларів за квадратний метр. Але це ще не все. На сьогодні Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій все ще не схвалило проєкт модернізації будинків-амфібій.

Другим не менш успішним способом захиститися від підвищення рівня моря є будівництво плавучих міст. Над цією концепцією уже давно працює Б'ярке Інгельс — перше таке місто планується звести недалеко від Пусану, Південної Кореї.

Відповідно до проєкту плавуче місто майбутнього складатиметься з трьох окремих островів — дослідницького, житлового та гостьового. Кожен з островів буде площею приблизно півтора гектари і зможе вмістити майже три тисячі людей.

Зазначимо, що прототип першого плавучого острова розробляється під пильною увагою ООН, а вартість будівництва кожного острова, за попередніми даними, коштуватиме 150-200 мільйонів доларів.

Учені сподіваються, що будівництво першого плавучого міста завершиться успішно й надалі вони розмістять подібні населені пункти й інших куточках Землі.

Раніше Фокус писав про те, що глобальне потепління допоможуть стримати лише дерев'яні міста.