Ученые обнаружили корабль, отправивший на "Титаник" предупреждение об айсберге (фото)

Находка парохода Mesaba была сделана в Ирландском море. Mesaba продолжал использоваться как торговое судно в течение следующих 6 лет после крушения "Титаника", пока его не потопили во время Первой мировой войны.

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В ходе своего недавнего исследования в Ирландском море эксперты наткнулись на корабль, который пытался предупредить "Титаник" о том, что он находится на курсе столкновения с айсбергом, пишет The National News.

Торговый пароход SS Mesaba пересекал Атлантический океан и передал радиосообщение с предупреждением якобы непотопляемому океанскому лайнеру, находившемуся в первом рейсе. Однако это предупреждение осталось без внимания, поскольку сообщение было получено, но не дошло до капитанского мостика.

Позже той же ночью 1912 года "Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул во время своего первого рейса, в результате чего погибло 1500 человек, и это стало самым известным кораблекрушением в мире. Теперь благодаря достижениям в области технологий на морском дне были обнаружены потерянные суда, в том числе Mesaba.

[ + – ] Благодаря достижениям в области технологий на морском дне были обнаружены потерянные суда, в том числе Mesaba

Mesaba продолжал использоваться как торговое судно в течение следующих 6 лет, прежде чем был торпедирован немецкой подводной лодкой во время конвоя из Ливерпуля в Филадельфию в 1918 году. Двадцать человек погибли, включая командира корабля.

Используя современный многолучевой гидролокатор Prince Madog на специально построенном исследовательском судне, ученые из британского Бангорского университета, наконец, смогли точно идентифицировать затонувший корабль.

Mesaba была одним из 273 кораблей, лежащих на площади 19 425 квадратных километров Ирландского моря, которые были отсканированы и сопоставлены с базой данных затонувших кораблей Гидрографического управления Великобритании и другими источниками.

[ + – ] "Титаник" — британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса "Олимпик" компании "White Star Line"

Ранее ученые считали, что количество неопознанных кораблей составляло 101, но как показало новое исследование, их было намного больше, поскольку многие из них, включая Mesaba, были ошибочно идентифицированы в прошлом.

"Уникальные возможности гидролокатора Prince Madog позволили нам разработать относительно недорогой способ изучения затонувших кораблей. Мы также изучали эти места крушения, чтобы лучше понять, как объекты на морском дне взаимодействуют с физическими и биологическими процессами, что, в свою очередь, может помочь нам поддержать развитие и рост морского энергетического сектора", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Аргентине обнаружили давно утерянный корабль Dolphin, затонувший более 150 лет назад. Длина судна составляла 33 метра, а весило оно 325 тонн.