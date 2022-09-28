Учені знайшли корабель, який відправив на "Титанік" попередження про айсберг (фото)

Знахідку пароплава Mesaba було зроблено в Ірландському морі. Mesaba продовжував використовуватися як торговельне судно протягом наступних 6 років після аварії "Титаніка", доки його не потопили під час Першої світової війни.

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Під час свого нещодавнього дослідження в Ірландському морі експерти натрапили на корабель, який намагався попередити "Титанік" про те, що він перебуває на курсі зіткнення з айсбергом, пише The National News.

Торговий пароплав SS Mesaba перетинав Атлантичний океан і передав радіоповідомлення із попередженням нібито непотоплюваному океанському лайнеру, який перебував у першому рейсі. Однак це попередження залишилося поза увагою, оскільки повідомлення було отримано, але не дійшло до капітанського містка.

Пізніше тієї ж ночі 1912 року "Титанік" зіткнувся з айсбергом і затонув під час свого першого рейсу, внаслідок чого загинуло 1 500 людей, і це стало найвідомішою аварією корабля у світі. Тепер завдяки досягненням у галузі технологій на морському дні було знайдені втрачені судна, зокрема Mesaba.

[ + – ] Завдяки досягненням у галузі технологій на морському дні було знайдено втрачені судна, зокрема Mesaba

Mesaba продовжував використовуватися як торгове судно протягом наступних 6 років, перш ніж був торпедований німецьким підводним човном під час конвою з Ліверпуля до Філадельфії в 1918 році. Двадцять людей загинули, враховуючи командира корабля.

Використовуючи сучасний багатопроменевий гідролокатор Prince Madog на спеціально побудованому дослідницькому судні, вчені з британського Бангорського університету, нарешті, змогли точно ідентифікувати затонулий корабель.

Mesaba була одним із 273 кораблів, що лежать на площі 19 425 квадратних кілометрів Ірландського моря, які були відскановані та зіставлені з базою даних затонулих кораблів Гідрографічного управління Великої Британії та іншими джерелами.

[ + – ] "Титанік" — британський трансатлантичний пасажирський пароплав, другий лайнер класу "Олімпік" компанії "White Star Line"

Раніше вчені вважали, що кількість невідомих кораблів становила 101, але, як показало нове дослідження, їх було набагато більше, оскільки багато з них, враховуючи Mesaba, були помилково ідентифіковані в минулому.

"Унікальні можливості гідролокатора Prince Madog дозволили нам розробити відносно недорогий спосіб вивчення затонулих кораблів. Ми також вивчали ці місця аварії, щоб краще зрозуміти, як об'єкти на морському дні взаємодіють із фізичними та біологічними процесами, що, зі свого боку, може допомогти нам підтримати розвиток і зростання морського енергетичного сектору", — зробили висновок учені.

Нагадаємо, що раніше в Аргентині знайшли давно втрачений корабель Dolphin, який затонув понад 150 років тому. Довжина судна складала 33 метри, а важило воно 325 тонн.