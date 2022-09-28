Ученые нашли червя, который является предком нескольких современных животных (фото)

Древний червь обитал на Земле 518 миллионов лет назад. Он был защищен массивом бронированных панцирных пластин и покрыт множеством лопастных выступов и пучков щетинок по бокам его тела.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты обнаружили останки бронированного червя возрастом 518 миллионов лет, пишет Discover Magazine.

Специалисты считают, что этот древний червь является предком нескольких животных, которые существуют до сих пор. Обнаружение сходств между брахиоподами, мшанками и форонидами может показаться невозможным. Эти морские существа ведут оседлый образ жизни, прикрепляясь к камням и рифам на дне океана. Но какие общие характеристики могут быть у брахиопода с животными, напоминающих вычурные водные растения?

Ответ кроется в происхождении этих существ. Согласно недавнему исследованию, все живущие брахиоподы, мшанки и форониды могут проследить свою родословную до одного вида — древнего бронированного червя, известного как Wufengella.

"Когда мне впервые стало ясно, что это за окаменелость, на которую я смотрел под микроскопом, я не мог поверить своим глазам. Это окаменелость, о которой мы часто размышляли и надеялись, что однажды увидим ее. И вот она у нас", — рассказал Люк Пэрри, автор исследования и палеобиолог из Оксфордского университета.

Щупальцевые

Все животные разделены на одну из примерно 30 отдельных категорий, называемых типами. Все эти типы имеют определенные наборы анатомических структур, которые отличают их от других, и лишь некоторые из этих структур входят более чем в один тип.

Например, только три типа — брахиоподы, мшанки и форониды, имеют общие наборы свернутых вверх гофрированных щупалец, называемых лофофорами. Эти специализированные щупальца позволяют животному захватывать частицы пищи, когда они плывут и дают трем типам их собирательное название — щупальцевые. Они также предлагают анатомический ключ к тому, что щупальцевые могут быть тесно связаны друг с другом, несмотря на другие различия в строении тела.

[ + – ] Окаменелость Wufengella и рисунок, на котором показаны основные компоненты организма

Теперь особенно хорошо сохранившийся ископаемый образец возрастом 518 миллионов лет служит дополнительным подтверждением близкого происхождения этих трех типов. Это означает, что их последним общим предком был Wufengella — бронированный вид червя.

"Это открытие показывает, насколько важными могут быть окаменелости для изучения эволюции. С такими окаменелостями, как Wufengella, мы можем проследить каждую родословную до ее корней, осознавая, что когда-то они выглядели совершенно иначе и имели очень разные образы жизни, иногда уникальные, а иногда общие с более дальними родственниками", — рассказал Грег Эджкомб, автор исследования и научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне.

Wufengella

По словам группы исследователей, анализирующих окаменелости, Wufengella была небольшим видом длиной менее 2 см. Древний червь был защищен массивом бронированных панцирных пластин и покрыт множеством лопастных выступов и пучков щетинок по бокам его тела.

Эти черты, в дополнение к внутренним структурам тела червя, подразумевают общее происхождение этого вида от щупальцевых. Кроме того, анализы также показывают, что современные брахиоподы, мшанки и форониды тесно связаны друг с другом.

"Wufengella принадлежит к группе кембрийских окаменелостей, которые имеют решающее значение для понимания того, как эволюционировали лофофораты", — заключил Пэрри.

Напомним, что ранее в Карибском море нашли обнаружили новое существо, напоминающее синюю слизь. По предположению экспертов, странное подводное существо может представлять собой новый тип мягкого коралла, губки или оболочника.