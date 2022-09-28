Учені знайшли хробака, який є предком кількох сучасних тварин (фото)

Стародавній черв'як жив на Землі 518 мільйонів років тому. Він був захищений масивом броньованих панцирних пластин і покритий безліччю лопатевих виступів і пучків щетинок із боків його тіла.

Related video

У ході свого недавнього дослідження експерти виявили останки броньованого хробака віком 518 мільйонів років, пише Discover Magazine.

Фахівці вважають, що цей стародавній черв'як є предком кількох тварин, які існують досі. Виявлення подібностей між брахіоподами, мохуватками та форонідами може здатися неможливим. Ці морські істоти ведуть осілий спосіб життя, прикріплюючись до каменів і рифів на дні океану. Але які загальні характеристики можуть бути в брахіопода з тваринами, що нагадують химерні водні рослини?

Відповідь у походженні цих істот. Згідно з недавнім дослідженням, усі брахіоподи, що живуть, мохуватки та фороніди можуть простежити свій родовід до одного виду — стародавнього броньованого хробака, відомого як Wufengella.

"Коли мені вперше стало ясно, що це за скам'янілість, на яку я дивився під мікроскопом, я не міг повірити своїм очам. Це скам'янілість, про яку ми часто розмірковували та сподівалися, що якось побачимо її. І ось вона в нас", — розповів Люк Перрі, автор дослідження та палеобіолог із Оксфордського університету.

Щупальцеві

Усі тварини поділені одну з приблизно 30 окремих категорій, званих типами. Всі ці типи мають певні набори анатомічних структур, які відрізняють їх від інших, і лише деякі з цих структур входять більш ніж в один тип.

Наприклад, лише три типи — брахіоподи, мохуватки та фороніди — мають загальні набори згорнутих вгору гофрованих щупалець, які називають лофофорами. Ці спеціалізовані щупальця дозволяють тварині захоплювати частинки їжі, коли вони пливуть, і дають трьом типам їхню збірну назву — щупальцеві. Вони також пропонують анатомічний ключ до того, що щупальцеві можуть бути тісно пов'язані одне з одним, незважаючи на інші відмінності в будові тіла.

[ + – ] Скам'янілість Wufengella та малюнок, на якому показані основні компоненти організму

Тепер викопний зразок віком 518 мільйонів років, що особливо добре зберігся, служить додатковим підтвердженням близького походження цих трьох типів. Це означає, що їхнім останнім спільним предком був Wufengella — броньований вид хробака.

"Це відкриття показує, наскільки важливими можуть бути скам'янілості для вивчення еволюції. З такою скам'янілістю, як Wufengella, ми можемо простежити кожен родовід до його коріння, усвідомлюючи, що колись вони мали зовсім інакший вигляд і мали дуже різні способи життя, іноді унікальні, а іноді спільні з більш далекими родичами", — розповів Грег Еджкомб, автор дослідження та науковий співробітник Музею природної історії в Лондоні.

Wufengella

За словами групи дослідників, які аналізують скам'янілості, Wufengella була невеликим видом довжиною менше 2 см. Стародавній черв'як був захищений масивом броньованих панцирних пластин і покритий безліччю лопатевих виступів і пучків щетинок із боків його тіла.

Ці риси, на додаток до внутрішніх структур тіла хробака, мають на увазі загальне походження цього виду від щупальцевих. Крім того, аналізи також показують, що сучасні брахіоподи, мохуватки та фороніди тісно пов'язані одні з одними.

"Wufengella належить до групи кембрійських скам'янілостей, які мають вирішальне значення для розуміння того, як еволюціонували лофофорати", — сказав Перрі.

Нагадаємо, що раніше в Карибському морі знайшли нову істоту, що нагадує синій слиз. За припущенням експертів, дивна підводна істота може бути новим типом м'якого корала, губки або оболонника.