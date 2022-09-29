Астрономы обнаружили остатки одной из самых первых звезд во Вселенной

Астрономы, возможно, нашли химический след одной из самых ранних звезд, которая появилась, когда Вселенной было всего 100 млн лет, и в последствии взорвалась сверхновой.

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Ученые изучили химический состав газа, который окружает квазар возрастом 13,1 млрд лет, и нашли там химические элементы, которые скорее всего попали сюда в результате взрыва одной из самых первых звезд. Эти гипотетические звезды, которые составляют звездное население III, появились всего через 100 млн лет после рождения Вселенной, пишет Gizmodo.

Звезды, которые считаются самыми первыми во Вселенной, известны как представители звездного населения III. Они прекратили свое существование в результате взрывов сверхновых. Благодаря этим взрывам Вселенная наполнилась химическими элементами, из которых потом появились новые поколения звезд и планет. Но до сих пор ученые не могли найти прямых доказательств существования одной из этих самых ранних звезд звездного населения III.

Но теперь группа ученых представила свое исследование. В нем говорится, что в газовой оболочке, которая окружает квазар, расположенный на расстоянии в 13,1 млрд лет (то есть он существовал всего через 700 млн лет после Большого взрыва) возможно находятся остатки одной из первых звезд во Вселенной.

[ + – ] Но теперь группа ученых представила свое исследование. В нем говорится, что в газовой оболочке, которая окружает квазар, расположенный на расстоянии в 13,1 млрд лет (то есть он существовал всего через 700 млн лет после Большого взрыва) возможно находятся остатки одной из первых звезд во Вселенной Фото: NOIRLab

Сейчас ученые считают, что первые звезды давно уже исчезли и они были в сотни раз тяжелее Солнца и имели непродолжительную жизнь по сравнению, например, с нашей звездой.

Ученые использовали для наблюдения за очень далеким квазаром под названием ULAS J1342+0928, который является активным ядром галактики и окружает сверхмассивную черную дыру, телескоп обсерватории Джемини север на Гавайях.

"Мы изучили химический состав газового облака, которое окружает квазар и считаем, что в это облако попало вещество, которое было выброшено в результате взрыва сверхновой одной из самых ранних звезд во Вселенной. Это был особый взрыв, после которого не осталось черной дыры или нейтронной звезды и все вещество взорвавшейся звезды улетело в космос", — говорит Юзуру Еши из Токийского университета.

По словам ученых, они обнаружили в газовом облаке очень высокую концентрацию железа и магния и она в 10 раз больше, чем у нашего Солнца. Ученые считают, что такое соотношение этих элементов после взрыва сверхновой произвела звезда, которая была тяжелее Солнца примерно в 300 раз.

[ + – ] По словам ученых, они обнаружили в газовом облаке очень высокую концентрацию железа и магния и она в 10 раз больше, чем у нашего Солнца. Ученые считают, что такое соотношение этих элементов после взрыва сверхновой произвела звезда, которая была тяжелее Солнца примерно в 300 раз Фото: NOIRLab

"Уникальный состав тяжелых элементов указывает на то, что квазар ULAS J1342+0928 ​​содержит остатки звезды звездного населения III, то есть одной из самых первых звезд во Вселенной", — говорит Еши.

Ученые считают, что новые наблюдения за древними квазарами помогут обнаружить такие же остатки самых первых звезд, которые исчезли миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл нашел у двух галактик-спутников Млечного Пути защитный экран, и он простирается на 100 тыс. световых лет.

Также Фокус писал о том, что в туманности Кошачий глаз ученые обнаружили скрытую звезду, а это означает, что эта туманность была создана двойной звездной системой.