Астрономи виявили залишки однієї з найперших зірок у Всесвіті

Астрономи, можливо, знайшли хімічний слід однієї з ранніх зірок, яка з'явилася, коли Всесвіту було всього 100 млн років, і згодом вибухнула надновою.

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Вчені вивчили хімічний склад газу, який оточує квазар віком 13,1 млрд років, і знайшли там хімічні елементи, які, швидше за все, потрапили сюди внаслідок вибуху однієї з найперших зірок. Ці гіпотетичні зірки, які становлять зоряне населення III, з'явилися лише через 100 млн років після народження Всесвіту, пише Gizmodo.

Зірки, які вважаються найпершими у Всесвіті, відомі як представники зоряного населення ІІІ. Вони припинили своє існування внаслідок вибухів наднових. Завдяки цим вибухам Всесвіт наповнився хімічними елементами, з яких потім з'явилися нові покоління зірок та планет. Але досі вчені було неможливо знайти прямих доказів існування однієї з цих ранніх зірок зоряного населення III.

Але тепер група вчених презентувала своє дослідження. У ньому йдеться, що в газовій оболонці, яка оточує квазар, розташований на відстані 13,1 млрд років (тобто він існував лише через 700 млн років після Великого вибуху), можливо, знаходяться залишки однієї з перших зірок у Всесвіті.

[ + – ] Але тепер група вчених презентувала своє дослідження. У ньому йдеться, що в газовій оболонці, яка оточує квазар, розташований на відстані 13,1 млрд років (тобто він існував лише через 700 млн років після Великого вибуху), можливо, знаходяться залишки однієї з перших зірок у Всесвіті. Фото: комета

Зараз вчені вважають, що перші зірки давно вже зникли і вони були в сотні разів важчі за Сонце і мали нетривале життя порівняно, наприклад, з нашою зіркою.

Вчені використали для спостереження за дуже далеким квазаром під назвою ULAS J1342+0928, який є активним ядром галактики та оточує надмасивну чорну дірку, телескоп обсерваторії Джеміні північ на Гаваях.

"Ми вивчили хімічний склад газової хмари, яка оточує квазар і вважаємо, що в цю хмару потрапила речовина, яка була викинута в результаті вибуху наднової однієї з ранніх зірок у Всесвіті. Це був особливий вибух, після якого не залишилося чорної діри або нейтронної зірки і вся речовина зірки, що вибухнула, відлетіла в космос", — каже Юзуру Єші з Токійського університету.

За словами вчених, вони виявили в газовій хмарі дуже високу концентрацію заліза та магнію, і вона у 10 разів більша, ніж у нашого Сонця. Вчені вважають, що таке співвідношення цих елементів після вибуху наднової спричинила зірка, яка була важчою за Сонце приблизно в 300 разів.

[ + – ] За словами вчених, вони виявили в газовій хмарі дуже високу концентрацію заліза та магнію, і вона у 10 разів більша, ніж у нашого Сонця. Вчені вважають, що таке співвідношення цих елементів після вибуху наднової справила зірка, яка була важчою за Сонце приблизно в 300 разів Фото: комета

"Унікальний склад важких елементів вказує на те, що квазар ULAS J1342+0928 містить залишки зірки зоряного населення III, тобто однієї з найперших зірок у Всесвіті", — каже Єші.

Вчені вважають, що нові спостереження за стародавніми квазарами допоможуть виявити такі самі залишки перших зірок, які зникли мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл знайшов у двох галактик-супутників Чумацького Шляху захисний екран, і він тягнеться на 100 тис. світлових років.

Також Фокус писав про те, що в туманності Котяче око вчені виявили приховану зірку, а це означає, що ця туманність була створена подвійною зоряною системою.