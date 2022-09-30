С шеей жирафа и мордой крокодила. Причудливый хищник жил на Земле 70 млн лет назад (фото)

Ящерица размером с корову, с ластами вместо ног, 2,5-метровой шеей и пастью крокодила — так ученые описывают найденного доисторического монстра.

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Считается, что все плезиозавры, которые поздно эволюционировали, условно делятся на две категории. Первая — с длинными шеями и крошечными головами, вторая — с короткими шеями и длинными челюстями. Найденное недавно доисторическое чудовище настолько причудливо, что смешивает обе эти категории, пишет Daily Mail.

Останки причудливого доисторического зверя, бродившего океанами еще 70 миллионов лет назад, обнаружили ученые из Чарльстонского колледжа. Скелет 23-метрового существа был обнаружен в сланцах Пьера в штате Вайоминг — здесь когда-то давно находилось огромное внутреннее море.

[ + – ] Серпентизухопс обладал длинной хшеей и вытянутой пастью крокодила. Фото: Scott Persons/Pen News

Зверь обнаруженный учеными оказался столь причудлив, что его едва ли можно было бы представить. Чего только стоит название Serpentissuchops, которое дословно переводится, как "змеиное крокодиловое лицо".

Но куда более увлекательным оказалось первое описание неизвестного ранее доисторического хищника. По словам ведущего автора исследования и профессора геологии Скотта Персонса, животное напоминает ящерицу размером с корову, с ластами вместо ног и длинной шеей, как у жирафа (около 2,5 метров), и пастью, похожей на крокодилью. Вот такой вот причудливый доисторический обитатель морей.

Ученых очень удивило строение скелета чудища, в особенности его длинная шея. Для сравнения у человека она насчитывает всего 7 позвонков, тогда как длинная шея доисторического хищника состояла из 32 позвонков и была длиннее, чем у жирафа.

[ + – ] Строение скелета серпентизухопса. Фото: Scott Persons/Pen News

Исследователи предполагают, что такие необычные формы позволили Serpentissuchops доминировать в доисторическом море. Персонс считает, что длинная шея и узкая вытянутая морда позволяли хищнику наносить быстрые боковые удары по воде. Вероятнее всего, именно этот прием существо использовало, чтобы поймать мелкую, но быструю добычу.

Отметим, что скелет впервые был обнаружен учеными еще в 1995 году. С тех пор он хранился в Палеонтологическом музее Гленрока, где группа энтузиастов понемногу откалывает скалу, скрывающую окаменелости. И лишь в новом исследовании ученые наконец-то задокументировали столь причудливого доисторического хищника.

Ранее Фокус писал, что ученые нашли окаменелости древнейшей челюстноротой рыбы, жившей на Земле около 239 миллионов лет назад.