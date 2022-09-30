Із шиєю жирафа та мордою крокодила. Чудернацький хижак жив на Землі 70 млн років тому (фото)

Ящірка розміром із корову, з ластами замість ніг, 2,5-метровою шиєю та пащею крокодила — так учені описують знайденого доісторичного монстра.

Related video

Вважається, що всі плезіозаври, які пізно еволюціонували, умовно поділяються на дві категорії. Перша — з довгими шиями та крихітними головами, друга — з короткими шиями та довгими щелепами. Знайдене нещодавно доісторичне чудовисько настільки химерне, що змішує обидві ці категорії, пише Daily Mail.

Останки химерного доісторичного звіра, який плавав в океанах ще 70 мільйонів років тому, виявили вчені з Чарльстонського коледжу. Скелет 23-метрової істоти був виявлений у сланцях П'єра в штаті Вайомінг — тут колись давно було величезне внутрішнє море.

[ + – ] Серпентизухопс мав довгу шию та витягнуту пащу крокодила Фото: серпентизухопс

Звір, виявлений ученими, виявився настільки химерним, що його навряд чи можна було б уявити. Чого тільки варта назва Serpentissuchops, яка дослівно перекладається, як "зміїне крокодиляче обличчя".

Але набагато цікавішим виявився перший опис невідомого раніше доісторичного хижака. За словами провідного автора дослідження та професора геології Скотта Персонса, тварина нагадує ящірку розміром із корову, з ластами замість ніг і довгою шиєю, як у жирафа (близько 2,5 метра), та пащею, схожою на крокодилячу. Ось такий химерний доісторичний мешканець морів.

Учених дуже здивувала будова кістяка чудовиська, особливо його довга шия. Для порівняння: в людини вона налічує всього 7 хребців, тоді як довга шия доісторичного хижака складалася з 32 хребців і була довшою, ніж у жирафа.

[ + – ] Будова скелета серпентизухопса Фото: скелет серпентизухопса

Дослідники припускають, що такі незвичайні форми дозволили Serpentissuchops домінувати в доісторичному морі. Персонс вважає, що довга шия та вузька витягнута морда дозволяли хижакові завдавати швидких бічних ударів по воді. Найімовірніше, саме цей прийом істота використовувала, щоб упіймати дрібну, але швидку здобич.

Зазначимо, що скелет уперше виявили вчені ще 1995 року. З того часу він зберігався в Палеонтологічному музеї Гленрока, де група ентузіастів потроху відколює скелю, що приховує скам'янілість. І лише в новому дослідженні вчені задокументували настільки химерного доісторичного хижака.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли скам'янілості найдавнішої щелепноротої риби, яка жила на Землі близько 239 мільйонів років тому.