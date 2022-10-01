В США нашли последнюю немецкую подлодку, затонувшую в Первую мировую (фото)

Прежде считали, что подлодка U-111, которую ВМС США потопили в 1922 году, находится на глубине примерно 500 метров. Но ее нашли на глубине 120 метров.

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Немецкую подводную лодку времен Первой мировой войны обнаружили спустя 100 лет после того, как она затонула недалеко от побережья штата Виргиния. В сентябре исследователь кораблекрушений и дайвер Эрик Петкович в 65 км от берега нашел место кораблекрушения субмарины с обозначением U-111. Об этом сообщает National Geographic.

Прежде считалось, что подлодка U-111, которую ВМС США потопили в 1922 году, находится на глубине около 500 метров, однако дайвер нашел ее на глубине 120 метров.

Это была последняя из затонувших немецких подлодок, чье местонахождения оставалось неизвестным. Прежде у североамериканского континента находили 5 немецких субмарин времен Первой мировой войны и еще 8, которые затонули во Вторую мировую.

[ + – ] Затонувшая подлодка подлодка.

Прежде считалось, что эта подлодка находится на слишком большой глубине, чтобы ее локацию можно было отследить. Более того, в океанской воде с высоким содержанием соли деревянные части кораблей и подлодок быстро разлагаются, а металл ржавеет. Деревянные части поглощают черви и другие подводные обитатели.

[ + – ] В открытом люке боевой рубки видна внутренняя лестница.

Исследователи обнаружили лодку с помощью беспилотного аппарата.

[ + – ] Привязанный к лодке дистанционно управляемый аппарат спускают для осмотра места крушения U-111.

Полученные записи сравнили со снимками затонувшего корабля, они показали, что это действительно подлодка U-111.

[ + – ] Артиллерийская установка на U-111.

Дополнительные погружения подтвердили находку, хотя команда исследователей держит место кораблекрушения в секрете. В следующем году планируются новые исследования.

[ + – ] U-111 прибыла в Нью-Йорк, апрель 1919 года.

Глубоководный дайвинг сопряжен с рядом опасностей, также требуется специальное оборудование. Из-за высокого давление под водой дайверам, во избежание кессонной болезни, приходится очень медленно подниматься на поверхность.

[ + – ] После 20 минут исследования затонувшего корабля подъем на поверхность может занять целых четыре часа.

Напомним, что корабль у Земли обетованной нашли спустя 1300 лет. Шторм размыл морские пески, и ныряльщики заметили кусок древесины, который торчал из дна. На палубе корабля было 200 амфор с оливками, финиками и инжиром.

Ранее Фокус сообщал, что исследователи нашли новые артефакты на датском корабле, который затонул в XV веке. 500-летний военный корабль служил королю настоящей плавучей крепостью.