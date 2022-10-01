У США знайшли останній німецький підводний човен, що затонув у Першу світову (фото)

Вважалось, що підводний човен U-111, який ВМС США потопили в 1922 році, знаходиться на глибині приблизно 500 метрів. Але його знайшли на глибині 120 метрів.

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Німецький підводний човен часів Першої світової війни виявили через 100 років після того, як він затонув неподалік узбережжя штату Віргінія. У вересні дослідник і дайвер Ерік Петкович за 65 км від берега знайшов місце аварії субмарини з позначенням U-111. Про це повідомляє National Geographic.

Раніше вважалося, що підводний човен U-111, який ВМС США потопили в 1922 році, знаходиться на глибині близько 500 метрів, проте дайвер знайшов його на глибині 120 метрів.

Це був останній із затонулих німецьких підводних човнів, чиє місцезнаходження залишалося невідомим. Насамперед біля північноамериканського континенту знаходили 5 німецьких субмарин часів Першої світової війни та ще 8, які затонули у Другу світову.

[ + – ] Затонула підводний човен.

Раніше вважалося, що цей підводний човен знаходиться на занадто великій глибині, щоб його локацію можна було відстежити. Більше того, в океанській воді з високим вмістом солі дерев'яні частини кораблів і підводних човнів швидко розкладаються, а метал іржавіє. Дерев'яні частини поглинають хробаки та інші підводні жителі.

[ + – ] У відкритому люку бойової рубки видно внутрішні сходи.

Дослідники виявили човен за допомогою безпілотного апарату.

[ + – ] Прив'язаний до човна дистанційно керований апарат спускають для огляду U-111.

Отримані записи порівняли зі знімками затонулого корабля, вони показали, що це справді підводний човен U-111.

[ + – ] Артилерійська установка U-111.

Додаткові занурення підтвердили знахідку, хоча команда дослідників тримає місце аварії корабля в секреті. Наступного року заплановано нові дослідження.

[ + – ] U-111 прибула до Нью-Йорка, квітень 1919 року.

Глибоководний дайвінг пов'язаний із низкою небезпек, також потрібне спеціальне обладнання. Через високий тиск під водою дайверам, щоб уникнути кесонної хвороби, доводиться дуже повільно підніматися на поверхню.

[ + – ] Після 20 хвилин дослідження затонулого корабля підйом на поверхню може зайняти чотири години.

Нагадаємо, що корабель біля Землі обітованої знайшли через 1300 років. Шторм розмив морські піски, і пірначі помітили шматок деревини, що стирчав із дна. На палубі корабля було 200 амфор з оливками, фініками та інжиром.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники знайшли нові артефакти на датському кораблі, який затонув у XV столітті. 500-річний військовий корабель служив королю справжньою плавучою фортецею.