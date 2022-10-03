Затерянная Атлантида Японии: под толщей воды скрывается город с пирамидами и иероглифами (фото)

Ученые до сих пор гадают, создали его люди или природа, а некоторые уверены, что это плод творения инопланетян.

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Затерянная японская Атлантида вовсе не нова. Впервые затерянный город обнаружили еще в 1986 году — тогда местный дайвер исследовал южные японские острова Рюкю в поисках акул и наткнулся на загадочную пирамиду с древними иероглифами на стенах, спрятанную на глубине около 25 метров под поверхностью воды, пишет Daily Star.

Подводный памятник назвали Йонагуни и последующие несколько десятилетий ученые активно изучали его. Например, первый дайвер, который обнаружил город уверял, что он состоит из идеально вырезанных ступеней с прямыми краями.

[ + – ] Новая Атлантида Японии спрятана под 25 м толщи воды. Фото: Unveiled/YouTube

По предварительным данным, подводному городу порядка 10 тысяч лет, но его происхождение по-прежнему остается загадкой. Существует три основные идеи появления японской Атлантиды.

Согласно первой теории, этот памятник архитектуры является рукотворным. Якобы он был построен около 12000 года до нашей эры, доисторическими японскими народами Дземон. Некоторые ученые отмечают, что на стенах города можно разглядеть древние иероглифы, что указывает на то, что город был создан людьми.

Этой теории придерживается и морской геолог из Университета Рюкю Масааки Кимура, изучавший город более 20 лет. По его словам, на этом месте также были найдены небольшие стоянки, гончарные изделия, очаги и каменные орудия.

Согласной второй теории, подводный город у берегов Японии является результатом работы инопланетян. Отметим, что эту версию поддерживают любители теории заговора.

Согласно третьей теории, Йонагуни — совершенно естественное явление. Доктор Роберт Шох, например, считает, что ровные ступени, которые заметили дайверы — не что иное, как результат эрозии. По его мнению, ни одна часть памятника ни построена из отдельных каменных блоков, а потому вероятно является творением самой природы.

[ + – ] Затерянный город обнаружили еще в 1986 году. Фото: Unveiled/YouTube

Ранее Фокус писал о том, возможна ли на Земле новая Атлантида — ученые рассказали, насколько реальной считается жизнь в подводных городах и зачем это нужно.