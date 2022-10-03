Загублена Атлантида Японії: під товщею води ховається місто з пірамідами та ієрогліфами (фото)

Вчені досі гадають, створили його люди чи природа, а дехто впевнений, що це плід творіння інопланетян.

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Загублена японська Атлантида зовсім не нова. Вперше загублене місто виявили ще 1986 року — тоді місцевий дайвер досліджував південні японські острови Рюкю в пошуках акул і натрапив на загадкову піраміду зі стародавніми ієрогліфами на стінах, заховану на глибині близько 25 метрів під поверхнею води, пише Daily Star.

Підводний пам'ятник назвали Йонаґуні та наступні кілька десятиліть вчені активно вивчали його. Наприклад, перший дайвер, який виявив місто, запевняв, що воно складається з ідеально вирізаних сходів із прямими краями.

[ + – ] Нову Атлантиду Японії заховано під 25 м товщі води Фото: Атлантида Японии

За попередніми даними, підводному місту близько 10 тисяч років, але його походження, як і раніше, залишається загадкою. Існує три основні ідеї появи японської Атлантиди.

Згідно з першою теорією, ця пам'ятка архітектури є рукотворною. Нібито місто побудували близько 12000 до нашої ери доісторичні японські народи Дземон. Деякі вчені зазначають, що на стінах міста можна розглянути стародавні ієрогліфи, що вказує на те, що місто створили люди.

Цю теорію дотримується і морський геолог з Університету Рюкю Масаакі Кімура, який вивчав місто понад 20 років. За його словами, на цьому місці також знайдено невеликі стоянки, гончарні вироби, осередки та кам'яні знаряддя.

Згідно з другою теорією, підводне місто біля берегів Японії є результатом роботи інопланетян. Зазначимо, що цю версію підтримують любителі теорії змови.

Відповідно до третьої теорії, Йонаґуні — цілком природне явище. Доктор Роберт Шох, наприклад, вважає, що рівні щаблі, які помітили дайвери, — не що інше, як результат ерозії. На його думку, жодна частина пам'ятника не побудована з окремих кам'яних блоків, а тому, ймовірно, є витвором самої природи.

[ + – ] Загублене місто виявили ще 1986 року Фото: подводный город

Раніше Фокус писав про те, чи можлива на Землі нова Атлантида — вчені розповіли, наскільки реальним вважається життя у підводних містах і навіщо це потрібно.