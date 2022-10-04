Без изъяна. Усовершенствована самая белая краска в мире — теперь подходит для авто и самолетов

Исследователи исправили рецепт, что позволило сделать ультрабелую краску на 80% легче первоначального изобретения.

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Еще в прошлом году инженеры из Университета Пердью заявили о создании самой белой краски в мире, которая способна отражать до 98% падающего солнечного света. Однако первоначальный рецепт делал краску слишком плотной и она подходила для зданий, но не могла быть использована в авто, поездах или самолетах, пишет New Atlas.

В первоначальном рецепте инженеры использовали сульфат бария, который используется для изготовления фотобумаги и косметики. Его добавили в рецепт в виде частиц разного размера, а соответственно и с разной способностью рассеивать свет. Это в свою очередь позволило краске, нанесенной на поверхность, отражать большую часть спектра падающего солнечного света.

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Отметим, что первоначальная рецептура обладала рекордной отражательной способностью в 98,1%. В то время на рынке были представлены теплоотражающие краски с максимальным коэффициентом отражения в 80-90%, что сделало новинку своеобразным прорывом на рынке энергоэффективности. Однако у нее также были и свои недостатки.

В ходе экспериментов, инженеры нанесли свое творение на разные поверхности и обнаружили, что краска способна значительно снизить температуру поверхности в сравнении с температурой окружающей среды. Потенциально новое изобретение могло бы по эффекту сравниться с кондиционерами, однако было одно но.

[ + – ] Новая версия самой белой в мире краски справа по сравнению с более густой предыдущей версией. Фото: Purdue University photo/Andrea Felicelli

Ученые заметили, что для достижения максимального эффекта им пришлось нанести краску слоем толщиной в 400 микрон. По словам одного из разработчиков Сюлиня Жуаня, такие результаты подходили для прочных стационарных конструкций, но, увы, не могли быть использованы для авто, поездов или самолетов. Поэтому ученые продолжили свою работу.

В конце концов им удалось усовершенствовать рецепт самой белой краски в мире — теперь она достаточно тонкая и легкая, чтобы ее можно было использовать для поездов, авто и самолетах.

Инженеры отмечают, что в новом рецепте им пришлось немного пожертвовать способностью краски отражать солнечный свет — теперь коэффициент составляет 97,9%. Однако плотность ультрабелой краски, а соответственно и ее вес, удалось уменьшить на 80%. Ученые отмечают, что теперь достаточно нанести слой всего в 150 микрон для получения необходимо результата.

По словам Джордж Чиу, профессора машиностроения Purdue, теперь наконец-то самая белая краска в мире обладает потенциалом для охлаждения самолетов, авто и поездов. Ученый считает, что краска нанесенная на транспортное средство позволит меньше использовать кондиционер — например, самолеты не будут так нагреваться на взлетной полосе, а автомобили выдержат простой в пробке в самый жаркий день.

Кроме того, ученые надеются, что их изобретение в дальнейшем также будет использовано в космической отрасли — космические корабли должны оставаться максимально легкими и ультрабелая краска сможет им в этом помочь.

Ранее Фокус писал, что ученые предлагают "отбелить" облака, чтобы спасти Землю от глобального потепления.