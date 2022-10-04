Без вад. Удосконалено найбілішу фарбу у світі — тепер підходить для авто та літаків

Дослідники виправили рецепт, що дозволило зробити ультрабілу фарбу на 80% легшою за початковий винахід.

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Ще минулого року інженери з Університету Пердью заявили про створення найбілішої фарби у світі, яка здатна відбивати до 98% падаючого сонячного світла. Однак початковий рецепт робив фарбу занадто щільною і вона підходила для будівель, але не могла бути використана в авто, потягах чи літаках, пише New Atlas.

У початковому рецепті інженери використовували сульфат барію, який використовується для виготовлення фотопаперу та косметики. Його додали у рецепт у вигляді частинок різного розміру, а відповідно і з різною здатністю розсіювати світло. Це зі свого боку дозволило фарбі, нанесеній на поверхню, відбивати більшу частину спектра сонячного світла, що падає.

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Зазначимо, що початкова рецептура мала рекордну відбивну здатність у 98,1%. Тоді на ринку були представлені фарби з максимальним коефіцієнтом відображення в 80-90%, що зробило новинку своєрідним проривом на ринку енергоефективності. Однак у неї також були свої недоліки.

У процесі експериментів інженери нанесли свій витвір на різні поверхні і виявили, що фарба здатна значно знизити температуру поверхні порівняно з температурою навколишнього середовища. Потенційно новий винахід міг би з ефекту зрівнятися з кондиціонерами, проте було одне але.

[ + – ] Нова версія найбілішої у світі фарби праворуч порівняна з густішою попередньою версією. Фото: самая белая краска в мире

Вчені помітили, що для досягнення максимального ефекту їм довелося нанести фарбу шаром завтовшки 400 мікрон. За словами одного із розробників Сюліня Жуаня, такі результати підходили для міцних стаціонарних конструкцій, але, на жаль, не могли бути використані для авто, потягів чи літаків. Тому вчені продовжили свою роботу.

Зрештою, їм вдалося вдосконалити рецепт найбілішої фарби у світі — тепер вона досить тонка і легка, щоб її можна було використовувати для потягів, авто та літаків.

Інженери зазначають, що у новому рецепті їм довелося трохи пожертвувати здатністю фарби відбивати сонячне світло — тепер коефіцієнт становить 97,9%. Проте щільність ультрабілої фарби, відповідно і її вагу, вдалося зменшити на 80%. Вчені зазначають, що тепер достатньо нанести шар всього в 150 мікрон для отримання необхідного результату.

За словами Джорджа Чіу, професора машинобудування Purdue, тепер нарешті найбіліша фарба у світі має потенціал для охолодження літаків, авто та потягів. Вчений вважає, що фарба нанесена на транспортний засіб дозволить менше використовувати кондиціонер — наприклад, літаки не так нагріватимуться на злітній смузі, а автомобілі витримають простій у заторі в спекотний день.

Крім того, вчені сподіваються, що їхній винахід надалі також буде використаний у космічній галузі — космічні кораблі повинні залишатися максимально легкими, а ультрабіла фарба зможе їм у цьому допомогти.

Раніше Фокус писав, що вчені пропонують "відбілити" хмари, щоб урятувати Землю від глобального потепління.