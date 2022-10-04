Назван самый заразный вид животных на Земле: живут большими группами рядом с людьми

Ученые обнаружили, что именно эти дикие обезьяны являются "супер распространителями" болезней, вроде коронавируса и гриппа.

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Пандемия коронавируса показала насколько опасным может быть распространение вирусов от диких животных к человеку в городских и пригородных районах. В новом исследовании ученые решили сосредоточиться на поиске самого заразного животного в мире, а также способах обезопаситься от него, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Университета Англии Раскин создали интерактивную карту распространения заболеваний, таких как коронавирус и грипп, среди популяций диких животных. В основном ученые сосредоточились на распространении инфекций между обезьянами и людьми в районах Южной и Юго-Восточной Азии.

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В ходе исследования ученые заметили, что когда дикие обезьяны живут большими группами вблизи городов или других крупных поселений людей, они фактически действуют, как супер распространители заболеваний. Ученые выявили десяток отдельных групп макак в северной Индии, Малайзии и южной Индии и сосредоточились на их взаимодействии с людьми.

Ученые внесли в компьютерную модель имитации развития вспышек гриппа, кори и коронавирусов. И "проиграли" их 100 тысяч раз для десятка отобранных групп. Результаты были ошеломляющие — оказалось, что силы вспышки заболевания напрямую зависит от первой зараженной макаки.

Так, например, если первая зараженная макака имела более обширные связи — вспышка заболевания была бы больше. Сила вспышки также напрямую зависела от активных контактов зараженной макаки с местными жителями — например, ее непосредственное пребывание возле продуктов, оставленных людьми.

В результате ученые пришли к выводу, что из-за тесной связи с людьми макаки могут быть подвержены тем же болезням, что и местное население, включая коронавирусы, грипп, корь, желудочно-кишечные заболевания и респираторные патогены.

Чтобы обезопасить местных жителей и популяции макак, ученые предлагают вакцинировать отдельных диких обезьян с наиболее широкими и прочными связями — по мнению исследователей, это позволит предотвратить распространение вспышек болезней.

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