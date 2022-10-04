Названо найбільш заразний вид тварин на Землі: живуть великими групами поряд із людьми

Вчені виявили, що саме ці дикі мавпи є "суперрозповсюджувачами" хвороб, на кшталт коронавірусу та грипу.

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Пандемія коронавірусу показала наскільки небезпечним може бути поширення вірусів від диких тварин до людини у міських та приміських районах. У новому дослідженні вчені вирішили зосередитися на пошуку самої заразної тварини у світі, а також способах убезпечитися від неї, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених з Університету Англії Раскіна створила інтерактивну карту поширення захворювань, таких як коронавірус та грип, серед популяцій диких тварин. Переважно вчені зосередилися на поширенні інфекцій між мавпами та людьми в районах Південної та Південно-Східної Азії.

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У процесі дослідження вчені зауважили, що коли дикі мавпи живуть великими групами поблизу міст чи інших великих поселень людей, вони фактично діють як суперрозповсюджувачі захворювань. Вчені виявили десяток окремих груп макак у північній Індії, Малайзії та південній Індії та зосередилися на їхній взаємодії з людьми.

Вчені внесли до комп'ютерної моделі імітації розвитку спалахів грипу, кору та коронавірусів. І "програли" їх 100 тисяч разів для десятка відібраних гуртів. Результати були приголомшливими — виявилося, що сили спалаху захворювання безпосередньо залежать від першої зараженої макаки.

Так, наприклад, якщо перша заражена макака мала більші зв'язки — спалах захворювання був би більшим. Сила спалаху також безпосередньо залежала від активних контактів зараженої макаки з місцевими жителями — наприклад, її безпосереднє перебування біля продуктів, залишених людьми.

В результаті вчені дійшли висновку, що через тісний зв'язок з людьми макаки можуть бути схильні до тих же хвороб, що і місцеве населення, включаючи коронавіруси, грип, кір, шлунково-кишкові захворювання та респіраторні патогени.

Щоб убезпечити місцевих жителів та популяції макак, вчені пропонують вакцинувати окремих диких мавп із найбільш широкими та міцними зв'язками — на думку дослідників, це дозволить запобігти поширенню спалахів хвороб.

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