Библейский потоп был, но 66 млн лет назад: астероид-убийца поднял цунами высотой более 1,5 км

Ученые впервые смоделировали последствия столкновения гигантского астероида с Землей.

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Десятилетиями ученые изучают, что стало причиной вымирания трех четвертей населения планеты, в том числе и динозавров, 66 миллионов лет назад. В новом исследовании ученые из Мичиганского университета впервые смоделировали столкновения массивного астероида с планетой, пишет Space.

Команда изучила результаты более ранних исследований своих коллег и смогла смоделировать астероид шириной в 14 километров, движущийся на Землю со скоростью 43 километра в час. Для моделирования последствий удара Чиксулуб ученые также использовали геологическую летопись на сотне участков по всему миру. Все это позволило ученым лучше понять, каким именно было завершение мелового периода, сопровождавшееся массовым вымиранием на Земле.

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Изучив модель, ученые пришли к выводу, что астероид, убивший динозавров и большую часть живого на планете 66 миллионов лет назад, также вызвал масштабное цунами, которое буквально прокатилось по всей планете. Об этом свидетельствуют данные, обнаруженные в отложениях океанических бассейнов.

Наиболее важные геологические свидетельства ученые обнаружили всего в 12 километрах от кратера Чиксулуб — здесь найдены отложения, которые ранее считались результатами тектонической активности. Однако ведущий автор исследования Молли Рэндж вместе с коллегами сопоставили возраст этих отложений и пришли к выводу, что они были вызваны ударным цунами.

[ + – ] Модель цунами, вызванного астероидом, показывает его развитие через 4 часа после удара. Фото: Range et al. in AGU Advances

В ходе исследования ученым удалось воссоздать хронологию того, что происходило 66 миллионов лет назад. Так, ученым удалось воссоздать хаос, который творился на планете в первые 10 минут после столкновения, включая образование 100-километрового кратера и начала цунами.

Всего через 2,5 минуты после удара смещенный материал вытолкнул стену воды высотой почти в 5 километров, которые позже должны были осесть. В последующие 10 минут волны высотой более 1,5 километров прошли около 220 километров от места удара, распространяясь в форме кольца и охватывая все направления.

Далее модель ученых показала два разных сценария с идентичным концом. Ученые установили, что в течение часа после удара астероида цунами распространились за пределы Мексиканского залива и перешли в Северную Атлантику, а через четыре часа волны уже достигли Тихого океана.

Далее ученые смоделировали последующие 24 часа после удара астероида. За это время волны цунами прошли весь Тихий и Атлантический океан и уже достигли Индийского океана сразу с двух сторон. А в течение 48 часов волны уже обрушились на большую часть всех береговых линий.

Отметим, что высота волн цунами была разной в зависимости от районов. Например, в Мексиканском заливе волны цунами могли достигать порядка 100 метров, в то время, как в прибрежных районах Северной Атлантики и Южной Америки высота волн была почти в 10 раз меньше и достигали всего порядка 10 метров. Модель также показывает, что по мере того, как волны цунами приближались к береговой линии и ударялись о мелководье, их высота вновь увеличивалась.

По словам ученых, последствия древнего всемирного цунами настолько велики, что любые другие задокументированные цунами попросту меркнут в сравнении с катаклизмом, произошедшим 66 миллионов лет назад.

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