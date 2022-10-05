Біблійний потоп був, але 66 млн років тому: астероїд-вбивця підняв цунамі заввишки понад 1,5 км.

Вчені вперше змоделювали наслідки зіткнення гігантського астероїда із Землею.

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Десятиліттями вчені вивчають, що стало причиною вимирання три четвертих населення планети, зокрема динозаврів, 66 мільйонів років тому. У новому дослідженні вчені з університету Мічигану вперше змоделювали зіткнення масивного астероїда з планетою, пише Space.

Команда вивчила результати більш ранніх досліджень своїх колег і змогла змоделювати астероїд шириною 14 кілометрів, що рухається на Землю зі швидкістю 43 кілометри на годину. Для моделювання наслідків удару Чиксулуб вчені також використали геологічний літопис на сотні ділянок по всьому світу. Усе це дозволило вченим краще зрозуміти, яким саме було завершення крейдяного періоду, що супроводжувалося масовим вимиранням Землі.

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Вивчивши модель, вчені дійшли висновку, що астероїд, який убив динозаврів і більшу частину живого на планеті 66 мільйонів років тому, також викликав масштабне цунамі, яке буквально прокотилося по всій планеті. Про це свідчать дані, виявлені у відкладеннях океанічних басейнів.

Найважливіші геологічні свідчення вчені виявили всього за 12 кілометрів від кратера Чиксулуб — тут знайдено відкладення, які раніше вважалися результатами тектонічної активності. Проте головний автор дослідження Моллі Рендж разом із колегами зіставили вік цих відкладень і дійшли висновку, що їх викликало ударне цунамі.

[ + – ] Модель цунамі, спричиненого астероїдом, показує його розвиток через 4 години після удару. Фото: модель цунами

У ході дослідження вченим удалося відтворити хронологію того, що відбувалося 66 мільйонів років тому. Так, вченим вдалося відтворити хаос, який творився на планеті в перші 10 хвилин після зіткнення, включаючи утворення 100-кілометрового кратера та початку цунамі.

Усього через 2,5 хвилини після удару зміщений матеріал виштовхнув стіну води заввишки майже 5 кілометрів, які пізніше мали осісти. У наступні 10 хвилин хвилі висотою понад 1,5 кілометра пройшли близько 220 кілометрів від місця удару, поширюючись у формі кільця та охоплюючи всі напрямки.

Далі модель вчених показала два різні сценарії з ідентичним кінцем. Вчені встановили, що протягом години після удару астероїда цунамі поширилися за межі Мексиканської затоки і перейшли до Північної Атлантики, а за чотири години хвилі вже досягли Тихого океану.

Далі вчені змоделювали наступні 24 години після удару астероїду. За цей час хвилі цунамі пройшли весь Тихий та Атлантичний океан і вже досягли Індійського океану з двох сторін. А протягом 48 годин хвилі вже обрушилися на більшість всіх берегових ліній.

Зазначимо, що висота хвиль цунамі була різною залежно від районів. Наприклад, у Мексиканській затоці хвилі цунамі могли досягати близько 100 метрів, тоді як у прибережних районах Північної Атлантики та Південної Америки висота хвиль була майже в 10 разів меншою і досягала всього близько 10 метрів. Модель також показує, що в міру того, як хвилі цунамі наближалися до берегової лінії та ударялися об мілководдя, їх висота знову збільшувалася.

За словами вчених, наслідки стародавнього всесвітнього цунамі настільки великі, що будь-які інші задокументовані цунамі просто тьмяніють у порівнянні з катаклізмом, що стався 66 мільйонів років тому.

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