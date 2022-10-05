Катастрофа 4,5 млрд лет назад породила Луну: ученые показали, как все происходило (видео)

Новое исследование подтверждает давно существующую теорию, но ученые представили важное уточнение к ней.

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Уже 50 лет существует главная теория о происхождении Луны. Согласно этой гипотезе через 150 млн лет после образования Солнечной системы, то есть примерно 4,4 млрд лет назад, в нашу планету врезалась протопланета, которую ученые назвали Тейя. Она была примерно размером с Марс, диаметр которого составляет 6,7 тысяч км (диаметр Земли составляет немного больше, чем 12,7 тысяч км). Именно это столкновение и привело к появлению Луны. Но какова была природа этой космической катастрофы и что именно произошло после столкновения, то есть как именно появилась Луна, до сих пор является предметов споров в научном сообществе. Но новое исследование предполагает, что Луна сразу была выведена на орбиту Земли, после столкновения двух планет, пишет Daily Mail.

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Ученые долгое время пытались понять, как именно появилась Луна, если она сформировалась в результате столкновения двух планет. Также ученые не имели единого ответа на вопрос, почему состав Луны и Земли так похож. Согласно главной теории о происхождении Луны, удар Тейи по Земле был настолько сильным, что в результате образовалась огромное облако из обломков, которые с течением времени соединились в наш спутник.

[ + – ] Ученые долгое время пытались понять, как именно появилась Луна, если она сформировалась в результате столкновения двух планет. Также ученые не имели единого ответа на вопрос, почему состав Луны и Земли так похож. Согласно главной теории о происхождении Луны, удар Тейи по Земле был настолько сильным, что в результате образовалась огромное облако из обломков, которые с течением времени соединились в наш спутник Фото: NASA

Это облако из обломков должно было состоять из какого-то земного вещества, что может объяснить сходство между Землей и Луной. Некоторые ученые предположили, что протопланета Тейя также состояла из похожего на земное вещества. Поэтому они могли объединиться в результате удара.

В своем исследовании ученые из Университета Дарема решили наконец-то найти ответ, как именно произошло формирование Луны. И они утверждают, что в результате столкновения двух планет миллиарды лет назад наша Луна сразу была выброшена на орбиту вокруг Земли.

[ + – ] В своем исследовании ученые из Университета Дарема решили наконец-то найти ответ, как именно произошло формирование Луны. И они утверждают, что в результате столкновения двух планет миллиарды лет назад наша Луна сразу была выброшена на орбиту вокруг Земли Фото: Daily Mail

Ученые создали новое моделирование с помощью мощного суперкомпьютера. Они смогли смоделировать сотни разных вариантов столкновений двух планет, изменяя угол удара, его скорость, а также массу и скорость вращения двух объектов. По словам Винсента Эке из Университета Дарема, их моделирование объясняет, почему состав Луны так сильно похож на состав мантии Земли.

Исследование показало, что большая часть Луны сформировалась сразу после удара другой планеты по Земле. Это означает, что во время этого события, когда формировалась Луна, расплавилось меньше вещества, чем считалось ранее.

Моделирование показало, что когда спутник находится близко к Земле, то его разорвут на части приливные силы от земной гравитации, поэтому Луна выжила лишь благодаря тому, что была выброшена на орбиту вокруг Земли сразу после удара.

[ + – ] Исследование показало, что большая часть Луны сформировалась сразу после удара другой планеты по Земле. Это означает, что во время этого события, когда формировалась Луна, расплавилось меньше вещества, чем считалось ранее Фото: Daily Mail

Но это только очередная теория, которую могут подтвердить дальнейшие исследования внутренней структуры Луны. А для этого скорее всего необходимо длительное присутствие человека на нашем спутнике.

А с этим пока у человечества возникли проблемы. По крайней мере NASA никак не может отправить к Луне космический корабль пока без экипажа, который должен проложить путь к первому пилотируемому полету на Луну. О лунной миссии Artemis Фокус же подробно писал.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые обнаружили новый минерал на Луне, который может стать новым источником энергии.