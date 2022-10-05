Катастрофа 4,5 млрд років тому породила Місяць: учені показали, як усе відбувалося (відео)

Нове дослідження підтверджує давно наявну теорію, але вчені надали важливе уточнення до неї.

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Уже 50 років існує головна теорія про походження Місяця. Згідно з цією гіпотезою через 150 млн років після утворення Сонячної системи, тобто приблизно 4,4 млрд років тому, в нашу планету врізалася протопланета, яку вчені назвали Тейя. Вона була приблизно розміром із Марс, діаметр якого становить 6,7 тисячі кілометрів (діаметр Землі становить трохи більше, ніж 12,7 тисячі кілометрів). Саме це зіткнення і призвело до появи Місяця. Але якою була природа цієї космічної катастрофи і що саме сталося після зіткнення, тобто як саме з'явився Місяць, досі є предметом суперечок у науковій спільноті. Але нове дослідження передбачає, що Місяць відразу було виведено на орбіту Землі, після зіткнення двох планет, пише Daily Mail.

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Учені довгий час намагалися зрозуміти, як саме з'явився Місяць, якщо він сформувався внаслідок зіткнення двох планет. Також учені не мали єдиної відповіді на питання, чому склад Місяця і Землі такий схожий. Згідно з головною теорією про походження Місяця, удар Тейї по Землі був настільки сильним, що зрештою утворилася величезна хмара з уламків, які з часом з'єдналися в наш супутник.

[ + – ] Учені довгий час намагалися зрозуміти, як саме з'явився Місяць, якщо він сформувався внаслідок зіткнення двох планет. Також учені не мали єдиної відповіді на запитання, чому склад Місяця і Землі такий схожий. Згідно з головною теорією про походження Місяця, удар Тейї по Землі був настільки сильним, що зрештою утворилася величезна хмара з уламків, які з часом з'єдналися в наш супутник Фото: NASA

Ця хмара з уламків мала складатися з якоїсь земної речовини, що може пояснити подібність між Землею і Місяцем. Деякі вчені припустили, що протопланета Тейя також складалася зі схожої на земну речовину. Тому вони могли об'єднатися внаслідок удару.

У своєму дослідженні вчені з Університету Дарема вирішили нарешті знайти відповідь, як саме відбулося формування Місяця. І вони стверджують, що внаслідок зіткнення двох планет мільярди років тому наш Місяць відразу був викинутий на орбіту навколо Землі.

[ + – ] У своєму дослідженні вчені з Університету Дарема вирішили нарешті знайти відповідь, як саме відбулося формування Місяця. І вони стверджують, що внаслідок зіткнення двох планет мільярди років тому наш Місяць одразу був викинутий на орбіту навколо Землі Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Учені створили нове моделювання за допомогою потужного суперкомп'ютера. Вони змогли змоделювати сотні різних варіантів зіткнень двох планет, змінюючи кут удару, його швидкість, а також масу та швидкість обертання двох об'єктів. За словами Вінсента Еке з Університету Дарема, їх моделювання пояснює, чому склад Місяця так сильно схожий на склад мантії Землі.

Дослідження показало, що більшість Місяця сформувалася відразу після удару іншої планети по Землі. Це означає, що під час цієї події, коли формувався Місяць, розплавилося менше речовини, ніж вважалося раніше.

Моделювання показало, що коли супутник знаходиться близько до Землі, то його розірвуть на частини приливні сили від земної гравітації, тому Місяць вижив лише завдяки тому, що його викинули на орбіту навколо Землі відразу після удару.

[ + – ] Дослідження показало, що більшість Місяця сформувалася відразу після удару іншої планети по Землі. Це означає, що під час цієї події, коли формувався Місяць, розплавилося менше речовини, ніж вважалося раніше Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Але це лише чергова теорія, яку можуть підтвердити подальші дослідження внутрішньої структури Місяця. А для цього швидше за все потрібна тривала присутність людини на нашому супутнику.

А з цим поки що в людства виникли проблеми. Принаймні NASA ніяк не може відправити до Місяця космічний корабель поки що без екіпажу, який має прокласти шлях до першого пілотованого польоту на Місяць. Про місячну місію Artemis Фокус докладно писав.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені виявили новий мінерал на Місяці, який може стати новим джерелом енергії.