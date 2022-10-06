Страшно дышать. Загрязненный воздух отравляет еще нерожденных малышей через вдох матери

Исследования показывают, что токсичные частицы загрязнения воздуха были обнаружены в легких, печени и мозге детей.

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Загрязнения воздуха и его влияние на организм человека является одной из наиболее изучаемых тем в последние десятилетия. Ученые то и дело ищут способы снизить количество выбросов и защитить человечество. Однако новое исследование показывает, что загрязнение воздуха намного опаснее, чем мы могли бы предположить до этого, пишет The Guardian.

Более ранние исследования уже доказали, что загрязненный воздух непосредственно влияет на увеличение количества выкидышей, преждевременных родов, нарушений развития мозга и низкой массой тела у новорожденных. Но новое исследование показывает, что последствия могут быть гораздо обширнее.

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В новом исследовании, возглавляемом профессором Тимом Навротом из Университета Хасселта в Бельгии, ученые обнаружили наночастицы черного углерода в тканях еще нерожденных малышей.

В новом исследовании приняли участие некурящие матери из Шотландии и Бельгии, живущие в районах с относительно низким уровнем загрязнения воздуха. Ученые исследовали ткани еще нерожденных малышей и обнаружили в них токсичные частицы, причем в колоссальном объеме — в каждом кубическом миллиметре ткани были найдены тысячи токсичных частиц.

В ходе исследования стало понятно, что наночастицы черного углерода попадают в печень, легкие и даже мозг детей, которые еще не сделали даже своего первого вдоха, через воздух, которым дышит мать малыша. Исследования показали, что токсичные наночастицы сначала вдыхались матерью, а затем попадали в кровоток и плаценту к плоду. Последствия были обнаружены в плаценте в первом и втором триместре, а затем попадают в органы, формирующегося плода.

Ученые надеются, что полученные в ходе исследования результаты заставят правительство разных стран обратить внимание на проблему загрязнения воздуха и усилить контроль над выполнением уже существующих программ. Теперь мы видим, что загрязнение воздуха опасно не только для нынешнего населения планеты, но и будущих поколений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили связь между автомобильными выхлопами и развитием рака легких.