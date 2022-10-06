Страшно дихати. Забруднене повітря отруює ще ненароджених малюків через вдих матері

Дослідження показують, що токсичні частинки забруднення повітря виявлені в легенях, печінці та мозку дітей.

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Забруднення повітря та її впливом геть організм людини одна із найдосліджуваніших тем в останні десятиліття. Вчені постійно шукають способи знизити кількість викидів і захистити людство. Однак нове дослідження показує, що забруднення повітря набагато небезпечніше, ніж ми могли б передбачити раніше, пише The Guardian.

Ранні дослідження вже довели, що забруднене повітря безпосередньо впливає на збільшення кількості викиднів, передчасних пологів, порушень розвитку мозку та низькою масою тіла у новонароджених. Але нове дослідження показує, що наслідки можуть бути набагато ширшими.

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У новому дослідженні, очолюваному професором Тімом Навротом з Університету Хасселта в Бельгії, вчені виявили наночастинки чорного вуглецю в тканинах ще ненароджених дітей.

У новому дослідженні взяли участь матері з Шотландії та Бельгії, які не курять та живуть у районах із відносно низьким рівнем забруднення повітря. Вчені досліджували тканини ще ненароджених малюків та виявили в них токсичні частинки, причому в колосальному обсязі — у кожному кубічному міліметрі тканини знайдено тисячі токсичних частинок.

Під час дослідження стало зрозуміло, що наночастинки чорного вуглецю потрапляють у печінку, легені і навіть мозок дітей, які ще не зробили свого першого вдиху, через повітря, яким дихає мати малюка. Дослідження показали, що токсичні наночастки спочатку вдихала матір, а потім вони потрапляли в кровотік та плаценту до плода. Наслідки виявили в плаценті в першому і другому триместрі.

Вчені сподіваються, що отримані під час дослідження результати змусять уряд різних країн звернути увагу на проблему забруднення повітря та посилити контроль за виконанням вже наявних програм. Тепер бачимо, що забруднення повітря небезпечне як для нинішнього населення планети, так і для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між автомобільними вихлопами та розвитком раку легенів.