Самая короткая орбита. Обнаружены две звезды, которые вращаются вокруг друг друга за 51 минуту

По словам ученых, это самый короткий период вращения среди типа звезд, которые называются катаклизмическими переменными.

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Астрономы из Массачусетского технологического института с помощью наземных телескопов обнаружили двойную звездную систему, которая называется катаклизмической переменной. Эти звезды находятся на расстоянии в 3 тысячи световых лет от нас в созвездии Геркулес и делают полный оборот вокруг друг друга всего за 51 минуту. Это самая короткая орбита для данного типа звезд, которая известна на сегодня ученым, пишет Daily Mail.

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Новая двойная звездная система получила название ZTF J1813+4251 и она состоит из белого карлика (очень горячего ядра потухшей звезды) и звезды, которая похожа на наше Солнце.

Тип звездных систем, которые называются катаклизмическими переменными появляется тогда, когда две звезды сближаются в течение миллиардов лет и это приводит к тому, что белый карлик начинает забирать вещество у своего компаньона.

Этот процесс приводит к тому, что периодически возникают мощные вспышки света, которые когда-то ученые считали результатом какого-то неизвестного катаклизма.

Ученые предполагают, что данная звездная система находится на переходном этапе своего развития и белый карлик уже забрал большую часть вещества у звезды, похожей на Солнце. В конечном итоге, эта звезда превратится в плотное богатое гелием ядро.

[ + – ] Ученые предполагают, что данная звездная система находится на переходном этапе своего развития и белый карлик уже забрал большую часть вещества у звезды, похожей на Солнце. В конечном итоге эта звезда превратиться в плотное богатое гелием ядро Фото: wikipedia

Раньше ученые уже предполагали, что в таких звездных системах может быть очень короткий период вращения звезд, но в этом случае они впервые увидели такую систему.

Что касается характеристик этой катаклизмической переменной, то ученые считают, что белый карлик примерно в 100 раз меньше от нашего Солнца по размеру и имеет половину его массы. Что касается второй звезды, то она примерно в 10 раз меньше Солнца по размеру и по массе.

Моделирование, которое провели ученые показало, что в течение следующих 70 млн лет эти две звезды будут сближаться все больше и больше, и они станут делать полный оборот вокруг друг друга за 18 минут.

Как уже писал Фокус телескоп Уэбба сделал новое изображение двух далеких галактик, которые являются совершенно разными. Также, благодаря этим снимкам ученым удалось обнаружить еще одну более далекую галактику, которую раньше не видел телескоп Хаббл.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, сколько в галактике существует похожих на Землю планет, которые могут быть пригодными для жизни.