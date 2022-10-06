Найкоротша орбіта. Виявлено дві зірки, що обертаються навколо одна одної за 51 хвилину

За словами вчених, це найкоротший період обертання серед типу зірок, які називаються катаклізмічними змінними.

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Астрономи з Массачусетського технологічного інституту за допомогою наземних телескопів виявили подвійну зіркову систему, яка називається катаклізмічною змінною. Ці зірки знаходяться на відстані 3 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Геркулес і роблять повний оберт навколо одна одної всього за 51 хвилину. Це найкоротша орбіта для цього типу зірок, яка відома на сьогодні вченим, пише Daily Mail.

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Нова подвійна зоряна система отримала назву ZTF J1813+4251 і вона складається з білого карлика (дуже гарячого ядра згаслої зірки) та зірки, яка схожа на наше Сонце.

Тип зоряних систем, які називаються катаклізмічними змінними, з'являється тоді, коли дві зірки зближуються протягом мільярдів років і це призводить до того, що білий карлик починає забирати речовину у свого компаньйона.

Цей процес призводить до того, що періодично виникають потужні спалахи світла, які вчені вважали результатом якогось невідомого катаклізму.

Вчені припускають, що ця зоряна система знаходиться на перехідному етапі свого розвитку і білий карлик вже забрав більшу частину речовини у зірки, схожої на Сонце. Зрештою, ця зірка перетвориться на щільне багате гелієм ядро.

[ + – ] Вчені припускають, що ця зоряна система знаходиться на перехідному етапі свого розвитку і білий карлик вже забрав більшу частину речовини у зірки, схожої на Сонце. Зрештою, ця зірка перетвориться на щільне багате гелієм ядро Фото: wikipedia

Раніше вчені вже припускали, що у таких зоряних системах може бути дуже короткий період обертання зірок, але в цьому випадку вони вперше побачили таку систему.

Щодо характеристик цієї катаклізмічної змінної, то вчені вважають, що білий карлик приблизно в 100 разів менший від нашого Сонця за розміром і має половину його маси. Що стосується другої зірки, то вона приблизно в 10 разів менша за Сонце за розміром і масою.

Моделювання, яке провели вчені показало, що протягом наступних 70 млн років ці дві зірки зближуватимуться все більше і більше, і вони робитимуть повний оберт навколо одна одної за 18 хвилин.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебба зробив нове зображення двох далеких галактик, які є зовсім різними. Також завдяки цим знімкам вченим вдалося виявити ще одну далеку галактику, яку раніше не бачив телескоп Габбл.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що в галактиці існує схожих на Землю планет, які можуть бути придатними для життя.